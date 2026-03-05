Președintele Nicușor Dan a spus, la finalul vizitei în Polonia, că a discutat cu oficialii de la Varșovia despre colaborarea militară dintre cele două țări. El a explicat că România și Polonia ar putea face achiziții și producții militare împreună, folosind programul european SAFE.

Președintele a spus că România și Polonia au multe lucruri în comun: sunt țări mari aflate pe flancul estic al NATO, s-au dezvoltat după aderarea la Uniunea Europeană, susțin parteneriatul cu Statele Unite și promovează politici comune în UE pentru creșterea competitivității economice. El a menționat că între cele două state există deja un parteneriat în domeniul securității.

Nicușor Dan a declarat că a discutat cu partea poloneză despre forumului B9, care urmează să aibă loc la București și care este o inițiativă comună a României și Poloniei. În cadrul întâlnirilor s-a vorbit și despre hub-ul de securitate de la Marea Neagră, iar o parte importantă a discuțiilor a fost despre situația din Republica Moldova și Ucraina.

Președintele a mai zis că prima doamnă promovează proiectul „România în lumină”. În timpul vizitei, aceasta s-a întâlnit cu Centrul Național Polonez pentru prevenirea adicțiilor și cu o fundație care lucrează cu copiii afectați de dependențe, pentru a face schimb de experiență.

Nicușor Dan a subliniat că România și Polonia au multe oportunități de colaborare în domeniile politic, de securitate și economic. Referitor la Formatul București 9, el a explicat că la summitul de anul trecut de la Vilnius au fost invitate și țările nordice, iar acum se discută posibilitatea ca unele dintre aceste state să devină membre ale B9.

întrebare: – Formatul București 9 are un summit în luna mai la București. Ce țări au fost invitate? răspuns: – Și la Vilnius anul trecut au fost invitate țările nordice, acum se pune în discuție ca unele țări nordice să devină membre ale Formatului B9.

La o întrebare despre propunerea legată de „umbrela nucleară” a Franța, președintele Nicușor Dan a explicat că România este protejată de umbrela nucleară a NATO încă de când a intrat în alianță. El a precizat că această protecție nu înseamnă că există sau vor exista arme nucleare pe teritoriul României, iar pe termen mediu nu se discută despre amplasarea unor astfel de componente în țară.

În legătură cu Franța, Nicușor Dan a spus că relația militară dintre cele două state există de mult timp și că militari francezi sunt deja prezenți în România. El a adăugat că, dacă vor apărea decizii sau situații importante care depășesc cooperarea militară obișnuită, autoritățile vor anunța public acest lucru.

întrebare: – De ce la cine a venit propunerea legată de umbrela nucleară a Franței? răspuns: – De la intrarea în NATO, România e protejată de umbrela nucleară a NATO. Asta nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României și în viitorul mediu nu se pune problema amplasării unor componente nucleare. În ce privește Franța, nu pot să vă spun mai mult decât că e o relație care vine de demult, avem militari francezi în România. Când vor exista elemente excepționale care depășesc sfera militară vom comunica public.

La întrebarea despre riscul ca bugetul să fie blocat și să cadă guvernul, președintele Nicușor Dan a spus că aceste lucruri țin mai ales de relația dintre Guvern și Parlament. Totuși, el a explicat că a discutat cu reprezentanții fiecărui partid din coaliție și că, din aceste discuții, este convins că România va avea un buget adoptat în luna martie.

Întrebat dacă a primit o garanție clară, Nicușor Dan a spus că, după ce a vorbit cu fiecare dintre liderii din coaliție, este sigur că bugetul va fi adoptat.

Referitor la propunerile pentru conducerea parchetelor, președintele a explicat că nu doar că va analiza situația, ci că a făcut deja o analiză foarte amplă. El a spus că s-a întâlnit cu zeci de procurori, timp de multe ore, pentru a înțelege cum se văd unii pe alții în sistem și care sunt cei mai buni manageri din această profesie. Scopul acestor discuții, a explicat el, este ca atunci când procedura oficială va ajunge la el să poată lua o decizie bine informată.

Nicușor Dan a mai zis că rezultatele acestei analize sunt foarte diferite de ceea ce se spune pe rețelele sociale, unde circulă multe speculații despre persoanele selectate sau despre cei care au participat la procedură.