Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) din Republica Moldova a anunțat că prima tranșă de finanțare pentru plata pensiilor și a alocațiilor sociale din luna martie se ridică la aproximativ 73 de milioane de lei.

Potrivit instituției, plata prestațiilor sociale va fi realizată în mai multe etape, în funcție de tipul beneficiilor. Astfel, pensiile și alocațiile sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare au fost programate pentru 3 martie.

Alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare vor fi finanțate în 9 martie, iar ajutorul social urmează să fie plătit în data de 11 martie.

În ceea ce privește indemnizațiile destinate familiilor cu copii – inclusiv indemnizațiile unice la naștere, cele pentru creșterea copilului, pentru creșterea gemenilor, indemnizațiile paternale sau cele pentru incapacitate temporară de muncă și maternitate – acestea vor fi finanțate în 6, 13 și 20 martie.

Totodată, instituția le recomandă părinților să utilizeze cardul social pentru a putea primi banii mai ușor.

„CNAS îndemnă tăticii și mămicile să deschidă un card social pentru a primi banii în orice colț al lumii”, potrivit instituției.

Începând cu 1 martie 2026, certificatele de concediu medical din Republica Moldova vor fi emise exclusiv în format electronic. Măsura face parte din procesul de digitalizare a sistemului medical și a fost anunțată de Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică.

Noua platformă, denumită Sistemul Informațional „Portalul certificatelor de concediu medical”, permite emiterea, gestionarea și transmiterea digitală a documentelor medicale. Certificatele vor fi eliberate de medicii de familie sau de medicii specialiști direct în sistemul online, fără a mai fi necesară eliberarea documentelor pe hârtie.

Prestatorii de servicii medicale vor utiliza portalul esanatate.gov.md pentru a emite, prelungi sau închide certificatele medicale, iar informațiile vor fi transmise automat către angajatori și către Casa Națională de Asigurări Sociale din Republica Moldova.

Noul sistem permite transmiterea în timp real a informațiilor privind concediile medicale, ceea ce elimină necesitatea ca angajații să ducă fizic documentele la locul de muncă.

„Notificarea automată a angajatorului privind inițierea, prelungirea sau închiderea certificatului de concediu medical reprezintă un pas important în digitalizarea serviciilor de sănătate. Știm că transformările digitale presupun adaptare. De aceea, implementarea portalului este însoțită de activități de informare, ghiduri și suport tehnic pentru personalul medical. Ne dorim ca această tranziție să fie clară și previzibilă pentru toți actorii implicați. Mesajele principale ale sistemului sunt următoarele: pentru pacienți-acces mai rapid și mai predictibil la servicii, pentru medici- reducerea sarcinilor administrative și mai mult timp dedicat actului medical. Pentru angajatori: verificare simplă și fără ambiguități a certificatelor medicale. Pentru stat: trasabilitate, integritate instituțională și date concrete și corecte pentru fundamentarea politicilor publice. Noul sistem este complet integrat cu platformele guvernamentale existente, respectă standardele de securitate și protecție a datelor și face parte din obiectivul Programului Național de Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025–2030. Acest proiect este rezultatul unei colaborări interinstituționale între Ministerul Sănătății, Agenția pentru Guvernare Electronică, Casa Națională de Asigurări Sociale și partenerii tehnologici. Suntem convinși că această inițiativă va aduce beneficii reale profesioniștilor din sănătate, mediului de afaceri și fiecărui cetățean care va utiliza acest serviciu”, a declarat în cadrul conferinței de lansare secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Andrei Romancenco.

Reprezentanții Agenției de Guvernare Electronică susțin că digitalizarea proceselor administrative va simplifica interacțiunea dintre cetățeni, instituții și mediul de afaceri.

„Reconfirmăm angajamentul de colaborare instituțională în construirea unui stat digital, proactiv și eficient, care lucrează în beneficiul fiecărui cetățean. Aceasta se realizează atât prin Programul de Transformare Digitală în Sănătate, cât și prin Programul Național de Digitalizare, care are ca obiectiv ca până în 2030 să avem servicii și interacțiuni 100% digitale”, a declarat directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț.

Potrivit acesteia, noul portal elimină complet documentele pe hârtie și permite transmiterea automată a informațiilor către toate instituțiile implicate.

„Acesta oferă cetățenilor și angajaților instrumente care le ușurează viața și reduc vizitele inutile la ghișee. După succesul procesului automatizat de înregistrare a evenimentelor de naștere și deces, care a redus numărul de drumuri la doar unul, acum eficientizăm fluxul certificatelor medicale. Fiecare pacient se poate concentra pe tratament, prezentându-se la medic doar pentru verificarea inițială și finală. Fiecare angajator primește notificări automate și acces imediat la informațiile despre certificate, iar medicii beneficiază de un portal integrat în ecosistemul digital medical, utilizând infrastructura existentă. Schimbăm paradigma în Republica Moldova: datele circulă și lucrează în favoarea cetățenilor. Certificatul medical este emis, prelungit și închis direct în portal, eliminând complet hârtia după semnarea cu semnătura electronică a medicului. Informația ajunge automat la angajat, angajator și Casa Națională de Asigurări Sociale. Astfel, cetățeanul nu mai este „poștașul” documentelor, iar angajatorii nu mai așteaptă hârtie”.

Autoritățile au subliniat că digitalizarea acestui proces era necesară, în condițiile în care în Republica Moldova sunt emise anual peste 420.000 de certificate de concediu medical.

Tipărirea documentelor pe hârtie generează costuri de aproximativ 1,4 milioane de lei pe an, iar procesarea manuală poate dura între 15 minute și o oră pentru fiecare caz.

Noul sistem digital permite păstrarea istoricului concediilor medicale și asigură continuitatea certificatelor emise anterior, fără a afecta drepturile persoanelor asigurate.