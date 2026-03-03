Pacientul se prezintă în continuare la medic pentru inițierea concediului medical. Diferența este că nu mai trebuie să revină pentru a ridica un certificat tipărit. Medicul emite, prelungește sau închide concediul direct în noul „Portal al certificatelor de concediu medical”. Datele sunt introduse exclusiv în sistemul electronic din Republica Moldova.

Angajatorul este notificat automat prin platformă. Informațiile ajung simultan și la Casa Națională de Asigurări Sociale din Republica Moldova, fără ca angajatul să mai fie nevoit să transporte documente între instituții.

Astfel, este eliminat rolul angajatului de intermediar între medic, firmă și autorități.

Certificatele pot fi consultate în Cabinetul cetățeanului și al antreprenorului de pe platforma evo.gov.md, la secțiunea Sănătate. Informațiile sunt afișate în dreptul IDNO-ului companiei.

Datele sunt vizibile administratorilor și persoanelor împuternicite. La solicitare, certificatul poate fi descărcat sau tipărit.

Autenticitatea documentului poate fi verificată prin intermediul unui cod QR. Sistemul permite validarea rapidă a documentului emis digital.

Autoritățile din Republica Moldova au explicat că digitalizarea are un impact direct asupra costurilor și timpului de procesare. În Republica Moldova sunt emise anual peste 420.000 de certificate de concediu medical.

Tipărirea acestora genera cheltuieli de peste 1,4 milioane de lei pe an. În plus, procesarea manuală presupunea un timp de lucru între 15 minute și o oră pentru fiecare caz.

Reprezentanții Ministerului Sănătății au arătat că eliminarea formatului fizic reduce birocrația și simplifică fluxul administrativ.

Digitalizarea permite transmiterea automată a datelor între instituții, fără intervenții suplimentare din partea beneficiarului.

Noul portal include indicatorul certificatului precedent. Astfel, istoricul concediilor medicale este păstrat integral. Autoritățile au precizat că trecerea la noul sistem nu afectează drepturile persoanelor asigurate. Certificatele deja emise rămân valabile.

Funcționarea platformei este monitorizată permanent de Ministerul Sănătății. Eventualele ajustări vor fi realizate operativ.

Portalul va continua să fie dezvoltat în funcție de necesitățile utilizatorilor și de evoluția serviciilor digitale din sănătate.

Utilizatorii pot transmite întrebări sau sesizări prin intermediul site-ului ministerului. Digitalizarea certificatelor medicale face parte din Programul național de digitalizare și inovare în sănătate pentru perioada 2025–2030.