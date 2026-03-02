Începând cu 2 martie, cetățenii străini care doresc să obțină sau să prelungească dreptul de ședere în scop de muncă în Republica Moldova vor fi supuși unei proceduri temporare noi, menite să reducă timpul de așteptare și să eficientizeze procesul de documentare.

Măsura, anunțată de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), se aplică și persoanelor aflate deja în procedură și presupune schimbări în modul de depunere a cererilor și de preluare a datelor biometrice.

Cererile vor fi depuse la ghișeele unice ale direcțiilor regionale din zona de reședință temporară a solicitantului, în timp ce preluarea datelor biometrice și a semnăturii va putea fi realizată la orice subdiviziune teritorială a instituției, indiferent de regiune. Reprezentanții IGM au precizat că scopul acestei proceduri temporare este fluidizarea activității ghișeelor, în contextul creșterii numărului de solicitări.

Autoritățile au detaliat că ridicarea cărților de rezidență se va face de la Direcția Regională Centru, însă serviciul nu va fi prestat în regim de urgență. Programările pentru depunerea documentelor se fac telefonic, la 067244277 pentru Direcția Regională Nord și la 078747796 pentru Direcția Regională Sud, inclusiv pentru oficiile din Cahul și Comrat.

IGM recomandă angajatorilor să își informeze din timp angajații străini despre noile reguli, pentru a evita întârzierile și depășirea termenelor legale. Noile prevederi vor rămâne în vigoare până la emiterea unui nou anunț oficial.

La sfârșitul anului 2025, Republica Moldova găzduia cetățeni străini din aproximativ 130 de state, în total peste 21.500 de persoane. Dintre aceștia, circa 5.600 aveau drept de ședere permanentă, iar aproximativ 16.000 beneficiau de ședere provizorie.

În paralel, autoritățile pregătesc modificări legislative menite să întărească regimul de control al imigrației. Un proiect de lege aflat în procedură prevede ca cetățenii străini să demonstreze că dispun de mijloace financiare suficiente și de un spațiu locativ pe teritoriul țării, pentru a preveni imigrația abuzivă.

Totodată, legislația va introduce conceptul de „profil de risc”, pentru identificarea persoanelor care ar putea reprezenta un pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică. Inițiativa a fost aprobată de Guvern pe 18 ianuarie și urmează să fie examinată și votată de Parlament.

Aceste măsuri vizează nu doar simplificarea procedurilor administrative, ci și întărirea securității și a controlului asupra fluxului de străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova, răspunzând astfel atât nevoilor angajatorilor, cât și cerințelor legale în domeniul imigrației.