Subvenții APIA 2026. Fermierii din România se pot pregăti pentru campania de subvenții APIA 2026, care începe oficial pe 16 martie și se va desfășura până pe 5 iunie 2026, conform Ordinului ministrului agriculturii nr. 44/2026, publicat în Monitorul Oficial Nr. 152.

Această perioadă reprezintă termenul-limită pentru depunerea cererilor de plată, inclusiv pentru modificările cererilor deja înregistrate.

Pentru a simplifica procesul, APIA permite depunerea cererilor exclusiv online prin aplicația geospațială AGI Online, fără prezența fizică la centrele APIA, cu excepția cazurilor care implică scheme zootehnice. În aceste situații, fermierii trebuie să se programeze la centrele APIA pentru completarea declarației sector zootehnic înainte de a utiliza platforma online.

Fiecare fermier completează o singură Cerere de Plată, chiar dacă exploatațiile sau terenurile se află în județe sau localități diferite.

Fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria înscrierea în Registrul Agricol.

Adeverințele care dovedesc dreptul de folosință a terenurilor trebuie să fie valabile la data depunerii cererii.

Pentru animalele din exploatație, datele trebuie să fie actualizate în Baza Națională de Date (BND).

Adeverințele zootehnice pot fi transmise electronic prin platforma APIA.

Campania APIA 2026 oferă sprijin financiar prin mai multe scheme și măsuri pentru fermieri, atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru cel zootehnic.

Plăți directe decuplate

PD-01: Sprijin de bază pentru venit – BISS

PD-02: Sprijin redistributiv complementar – CRISS

PD-03: Sprijin pentru tinerii fermieri – CIS-YF

Ecoscheme pentru mediu și bunăstarea animalelor

Sector vegetal: PD-04 – PD-06, PD-28 (practici agricole sustenabile, înierbarea rândurilor, menținerea zonelor neproductive)

Sector zootehnic: PD-07 – PD-08, PD-27 (bunăstarea vacilor de lapte, tineret bovin, pășunat extensiv)

Sprijin cuplat pentru venit (CIS)

Sector vegetal: PD-09 – PD-20 (soia, lucernă, leguminoase, hamei, sfeclă de zahăr, legume și fructe, producere sămânță)

Sector zootehnic: PD-21 – PD-26 (vaci de lapte, carne vită, bivolițe, ovine-caprine, viermi de mătase, porumb pentru siloz)

Ajutoare naționale tranzitorii (ANT)

Sector vegetal: ANT1 – ANT6 (culturi arabile, in, cânepă, tutun, hamei, sfeclă de zahăr)

Sector zootehnic: ANTZ7 – ANTZ9 (lapte de vacă, carne de vită, ovine-caprine)

Măsuri agro-mediu și climă

Măsura 10: Terenuri arabile și pășuni pentru specii protejate și creșterea animalelor din rase locale

Măsura 11: Conversia la agricultura ecologică și menținerea certificării ecologice pentru culturi, legume, livezi, vii și pajiști

Măsuri compensatorii

DR-01 – DR-11: Include protecția pajiștilor cu înaltă valoare naturală, refugii ecologice pentru păsări și insecte, conversia la agricultura ecologică, menținerea certificării ecologice și sprijin pentru zone afectate de constrângeri naturale.

Fermierii trebuie să ia în considerare următoarele aspecte: