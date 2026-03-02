Românii care conduc zilnic trebuie să fie atenți la prețul carburanților în România, deoarece, începând de luni, 2 martie 2026, benzina și motorina vor înregistra o majorare ușoară. Specialiștii din domeniu arată că această creștere vine după o perioadă de stabilitate a prețurilor la pompă.

Concret, benzina standard se va vinde între 7,92 și 8,07 lei pe litru, iar benzina premium ajunge între 8,5 și 8,79 lei pe litru, marcând o creștere de aproximativ trei bani pe litru.

Motorina este afectată mai puternic: motorina standard ajunge între 8,26 și 8,37 lei pe litru, iar motorina premium se situează între 8,62 și 8,92 lei pe litru, înregistrând o creștere de cinci bani pe litru față de sfârșitul săptămânii trecute.

Singurul carburant care își păstrează prețul neschimbat este GPL-ul, cu un interval de 3,9 – 3,96 lei pe litru.

Piața petrolului global a înregistrat fluctuații majore în acest weekend, după intensificarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. La deschiderea tranzacțiilor de duminică, petrolul american (WTI) a urcat cu peste 10%, în timp ce Brent, referința internațională, a înregistrat un avans de până la 13%. După câteva ore, creșterile s-au moderat, dar la ora 22:20 ET, ambele tipuri de petrol rămâneau cu peste 5% mai sus, ceea ce înseamnă un salt de peste 3 dolari pe baril pentru WTI.

Chiar înainte de escaladarea weekendului, prețurile petrolului crescuseră deja cu 17% în acest an, ca urmare a declarațiilor și presiunilor crescute ale administrației Trump asupra regimului iranian, inclusiv prin intensificarea sancțiunilor economice.

Impactul asupra consumatorilor americani ar putea fi resimțit rapid la pompă. Analistul Patrick De Haan de la GasBuddy a declarat că majorările ar putea începe chiar de luni, estimând o creștere de aproape 10 cenți pe galon, având în vedere că prețul benzinei se modifică cu aproximativ 2,5 cenți pentru fiecare dolar de schimbare a barilului de petrol.

„Nu va fi o explozie bruscă a prețurilor, dar este de așteptat ca stațiile să înceapă să majoreze tarifele săptămâna aceasta”, a precizat De Haan.

Deși producția iraniană reprezintă mai puțin de 5% din producția globală de petrol și majoritatea ajunge în China din cauza sancțiunilor americane, Iranul controlează un punct strategic: Strâmtoarea Hormuz, prin care trece peste 20% din cererea zilnică mondială de petrol. Restricționarea sau închiderea acestei rute poate provoca perturbări rapide ale pieței globale de petrol, consideră analistul de lungă durată Andy Lipow.