Costurile pentru montarea unei instalații GPL la o mașină pe benzină variază destul de mult în funcție de tipul vehiculului și de componenta tehnologică a instalației. Pe piața românească există oferte care pornesc de la aproximativ 1.700-2.000 de lei pentru sisteme GPL cu montaj inclus, în special pentru motoare mai simple cu patru cilindri și rezervoare de capacitate mică.

Aceste prețuri „de intrare” includ atât kitul complet GPL, cât și montajul propriu‑zis într‑un service autorizat.

În multe cazuri, însă, costurile reale ajung să fie semnificativ mai mari. Service‑urile specializate raportează că o conversie GPL de calitate, cu o instalație secvențială mai fiabilă și omologare inclusă, costă de regulă între 4.000 și 8.000 de lei. Această sumă depinde de complexitatea motorului autovehiculului, de calitatea pieselor folosite și de marca instalației, dar include și serviciile de montaj propriu‑zis efectuate doar de personal autorizat.

Pe lângă costul de montaj, există și cheltuieli legate de omologarea oficială a instalației. Conform procedurilor actuale, după ce o instalație GPL este montată într-un service autorizat, mașina trebuie prezentată la Registrul Auto Român (RAR) pentru o verificare tehnică detaliată și pentru înscrierea sistemului de alimentare dual în documentele vehiculului.

Pentru această omologare se percepe o taxă de aproximativ 332 de lei, care include verificarea de către specialiști și emiterea unui certificat de conformitate actualizat.

După ce RAR finalizează procesul, trebuie să mergi la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) pentru actualizarea cărții de identitate a vehiculului, astfel încât instalația GPL să fie menționată oficial în documente.

Este important de reținut că montajul unei instalații GPL și omologarea acesteia nu sunt opționale din punct de vedere legal. Circularea cu un sistem GPL neomologat sau neînregistrat poate atrage sancțiuni, inclusiv amenzi și, în unele cazuri, reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea situației.

În plus, în timpul inspecțiilor periodice, instanțele tehnice verifică funcționarea și etanșeitatea sistemului GPL, iar un sistem neconform poate duce la respingerea ITP-ului până la soluționarea problemelor.

Pe lângă costurile directe ale montajului și omologării, trebuie luate în calcul și cheltuielile ulterioare. O instalație GPL are un rezervor care, conform reglementărilor, trebuie înlocuit după aproximativ 10 ani de la data fabricației. După înlocuirea rezervorului, vehiculul trebuie să treacă din nou prin procedura de omologare la RAR pentru a actualiza documentele, un alt pas esențial pentru a circula legal.

Din perspectiva economiilor la combustibil, mulți proprietari consideră că investiția merită pe termen mediu și lung. GPL este, în general, cu aproximativ 50-60% mai ieftin decât benzina, iar chiar dacă consumul în litri pe 100 km poate fi ceva mai mare, diferența de preț la pompă reduce semnificativ costurile totale de exploatare.

Analizele de pe piața auto arată că, pentru un rulaj anual ridicat, investiția într-o instalație GPL se poate amortiza în 1-2 ani, iar șoferii care parcurg zeci de mii de kilometri pe an pot economisi semnificativ bani pe termen lung.

Pe de altă parte, decizia de conversie trebuie cântărită și în funcție de stilul de condus. Pentru cei care folosesc mașina ocazional sau parcurg anual distanțe mici, investiția inițială poate fi mai greu de justificat din punct de vedere economic, iar costurile de întreținere și revizie periodică a sistemului GPL adaugă alte cheltuieli pe termen lung.