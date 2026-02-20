O amplă operațiune comună desfășurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei și autoritățile din Republica Moldova a dus la destructurarea unei grupări care pregătea o serie de asasinate pe teritoriul ucrainean. Potrivit agenției Moldpres, care citează publicația ucraineană UNIAN, acțiunea, denumită „Enigma 2.0”, a vizat protejarea unor jurnaliști, activiști, funcționari și militari ucraineni care ar fi fost incluși pe o listă de ținte.

Ancheta a fost coordonată la nivel internațional și s-a soldat cu reținerea a 11 persoane, inclusiv a liderului grupării, considerat principalul recrutor. Acesta, un bărbat de 30 de ani din Chișinău, avea antecedente penale în Rusia, unde fusese condamnat pentru trafic de droguri. Potrivit procurorilor, el ar fi menținut legătura cu presupuşi coordonatori ai serviciilor speciale rusești prin intermediul aplicației Telegram.

Ceilalți suspecți, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, provin din Chișinău, Comrat, Orhei și Tighina. Unii dintre ei mai fuseseră cercetați penal în Republica Moldova pentru fapte precum huliganism sau infracțiuni rutiere. Conform Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), patru persoane au fost reținute în Republica Moldova, iar șapte în Ucraina.

Potrivit anchetatorilor, pregătirile pentru omorurile la comandă ar fi început în decembrie 2025. În prima etapă, liderul grupării ar fi convins două persoane din Republica Moldova să meargă la Kiev pentru a culege informații despre potențialele ținte.

Cei doi și-ar fi mascat activitatea sub identitatea de curieri ai unei companii de livrare de alimente, însă în realitate ar fi monitorizat persoanele vizate și ar fi transmis informațiile necesare organizatorilor.

Surse din anchetă arată că gruparea ar fi planificat asasinate împotriva unui jurnalist inclus în Rusia pe lista extremiștilor, a unui conducător al unei întreprinderi strategice de stat și a unor militari activi ai Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei, inclusiv membri ai Legiunii Străine. Pentru fiecare crimă, executanții ar fi urmat să primească până la 100.000 de dolari, suma variind în funcție de statutul și notorietatea victimei.

Banii ar fi fost transferați prin portofele electronice, pentru a reduce riscul deconspirării. Organizatorul principal al grupării s-ar afla în Ucraina, potrivit datelor preliminare ale anchetei.

În a doua etapă a planului, tot în decembrie 2025, liderul reținut ar fi primit indicații să identifice persoane capabile să folosească arme de foc. Ancheta arată că acesta ar fi recrutat cel puțin 11 persoane pentru a acționa ca asasini. Ulterior, la indicația coordonatorilor, membrii grupării ar fi procurat arme și muniții și ar fi studiat traseele zilnice ale victimelor.

Anchetatorii susțin că suspecții și-ar fi împărțit rolurile în detaliu, de la executarea prin împușcare până la detonarea automobilelor. Au fost analizate rute, realizate fotografii și înregistrări video, iar hărți digitale ar fi fost utilizate pentru planificarea atacurilor. Totuși, intervenția autorităților din cele două țări a avut loc înainte ca planurile să fie puse în aplicare.

În urma a aproximativ 20 de percheziții efectuate în Ucraina și Republica Moldova, au fost confiscate arme de foc, muniție, grenade, explozibili, sume de bani și echipamente de comunicații. Procurorii moldoveni au formulat învinuiri pentru cei patru suspecți reținuți pe teritoriul Republicii Moldova și au solicitat arest preventiv pentru 30 de zile. Toți cei implicați riscă pedepse de până la închisoare pe viață și confiscarea bunurilor.

Autoritățile de la Kiev au confirmat arestările, precizând că zece suspecți au fost reținuți în Ucraina și Republica Moldova în cadrul anchetei privind planuri de asasinare a unor oficiali de rang înalt. Într-un comunicat, procurorul general ucrainean, Ruslan Kravcenko, a anunțat că, în cadrul unei echipe comune de anchetă, a fost identificat un grup organizat care pregătea asasinate la comandă împotriva unor cetățeni ucraineni cunoscuți și a unor străini.

Acesta a precizat că partea rusă le-ar fi promis executanților sume de până la 100.000 de dolari, în funcție de notorietatea și influența potențialei victime. Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că ar fi orchestrat tentative de asasinat împotriva unor oficiali de rang înalt, inclusiv a președintelui Volodimir Zelenski și a șefului serviciilor de informații.

Una dintre țintele dezvăluite de autoritățile ucrainene este Andrii Iusov, responsabil de comunicații strategice în cadrul armatei și coordonator al schimburilor de prizonieri cu Rusia.

Republica Moldova, stat vecin cu Ucraina și care a denunțat în mod repetat ingerințe rusești în parcursul său proeuropean, a confirmat că ancheta a scos la iveală planuri de eliminare fizică a mai multor personalități publice din Ucraina. Până în prezent, Moscova nu a comentat oficial aceste acuzații.

De la debutul războiului, atât Kievul, cât și Moscova s-au acuzat reciproc de asasinate și tentative de asasinat asupra unor comandanți sau oficiali de rang înalt.