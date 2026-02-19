Uniunea Europeană (UE) își propune să înceapă cât mai curând posibil negocierile privind aderarea Ucrainei la blocul comunitar, însă fără a avansa un calendar clar pentru acest demers.

Declarația a fost făcută joi de președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Oslo, potrivit AFP.

Oficialul european a arătat că există dorința de a deschide oficial negocierile imediat ce condițiile vor permite acest lucru și de a menține ritmul procesului de extindere. Totodată, el a precizat că nu poate indica dacă acest pas va avea loc în 2026, 2027 sau mai târziu, subliniind că esențial este să nu se piardă elanul politic în favoarea integrării Ucrainei.

„Noi dorim să putem deschide oficial negocierile imediat ce va fi posibil şi să progresăm în procesul de extindere. Nu pot spune dacă va fi în 2027, nici chiar în 2026 sau mai târziu, dar important este să nu se piardă elanul”, a declarat Antonio Costa în cadrul unei conferinţe de presă de la Oslo, unde se afla în vizită.

Un plan american pentru încheierea războiului din Ucraina ar prevedea o eventuală aderare a Kievului la UE începând cu ianuarie 2027, însă un asemenea termen este considerat nerealist de numeroși experți.

Invazia pe scară largă declanșată de Rusia împotriva Ucrainei va intra marțea viitoare în al cincilea an, context care complică perspectivele unei integrări rapide.

Cu toate acestea, Antonio Costa a evidențiat că este impresionant faptul că Ucraina continuă să aplice reformele necesare pentru a deveni stat membru cu drepturi depline al UE.

„Ce este în mod special impresionant este că Ucraina, în pofida războiului teribil cu care se confruntă, aplică reformele necesare pentru a deveni membră cu normă întreagă a Uniunii Europene”, a adăugat Costa.

Președintele Consiliului European a reamintit că procesul de aderare este guvernat de reguli clare, iar statele candidate trebuie să respecte criteriile stabilite, făcând referire la criteriile de la Copenhaga, formulate în 1993. El a exclus ideea unei aderări „light”, arătând că nu există derogări de la condițiile impuse tuturor țărilor candidate.

„Ţările candidate sunt obligate să respecte aceste criterii”, a spus președintele Consiliului European.

Aderarea necesită acordul unanim al statelor membre. În acest context, Ungaria, condusă de premierul Viktor Orban, s-a arătat deschis ostilă candidaturii ucrainene. Totuși, Costa a amintit că Budapesta a aprobat în 2022 acordarea statutului de țară candidată pentru Ucraina.

Recordul celei mai rapide aderări la UE aparține Finlandei, care a finalizat procesul în mai puțin de trei ani, în timp ce Turcia, candidată de aproape trei decenii, are negocierile practic înghețate.