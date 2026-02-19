Comisia Europeană a dezvăluit un plan amplu pentru susținerea regiunilor de frontieră din estul Uniunii Europene, afectate de efectele războiului din Ucraina, informează Euronews. Inițiativa vizează nouă state membre cu frontiere comune cu Rusia, Belarus sau Ucraina: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria.

Aceste regiuni se confruntă cu provocări economice semnificative, scăderea populației și pierderi de investiții. În plus, activitățile comerciale au fost perturbate, iar plecările masive ale locuitorilor au accentuat dificultățile locale.

Pilonul central al strategiei este mecanismul EastInvest, prin care Uniunea Europeană va oferi împrumuturi de până la 28 de miliarde de euro, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții și Banca Mondială, pentru a stimula dezvoltarea economică și reconstrucția regiunilor de frontieră.

„Această comunicare a fost elaborată împreună cu teritoriile și comunitățile acestora pentru a se asigura că acestea rămân locuri vibrante în care să trăiești, să muncești, să crești și să te menții competitiv”, a declarat Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv pentru coeziune și reforme.

Planul Comisiei Europene include măsuri pentru întărirea securității la granițe prin Inițiativa European Drone Wall, sprijin pentru conectarea rețelelor electrice ale statelor baltice la sistemul energetic european, precum și programe dedicate educației și creării de locuri de muncă.

Distribuția exactă a fondurilor între cele nouă state vizate nu a fost încă stabilită, urmând ca detaliile să fie discutate cu guvernele naționale la evenimentul EastInvest, programat la sfârșitul lunii februarie.

Între timp, statele baltice și Polonia au consolidat granițele estice, ca răspuns la acțiuni atribuite Rusiei și Belarusului. Autoritățile avertizează asupra tacticilor hibride, inclusiv facilitarea migrației ilegale pentru a pune presiune pe statele membre. De asemenea, anul trecut, Belarus a trimis sute de baloane în spațiul aerian al Lituaniei, provocând perturbări în controlul traficului aerian.