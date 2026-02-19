Mesajul transmis de Andreea Ciucă, președintele Asociației Magistraților din România, a venit după ce Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind proiectul de lege al Guvernului Bolojan referitor la pensiile magistraților.

După cinci amânări consecutive, judecătorii CCR au stabilit că legea pensiilor magistraților este constituțională, deschizând calea implementării noilor prevederi legislative. La nivel european, Asociația Europeană a Judecătorilor a adoptat în unanimitate o declarație prin care solicită autorităților române să înceteze campania denigratoare și să ia măsuri pentru respectarea independenței financiare a magistraților, componentă esențială a independenței justiției.

Andreea Ciucă a subliniat că obiectivul PNRR nu a vizat eliminarea pensiilor de serviciu, iar legea din 2023 privind aceste pensii a fost cunoscută și acceptată de Comisia Europeană, conform Gândul.

„În luna octombrie 2025, Asociația Europeană a Judecătorilor a adoptat, în unanimitate, declarația prin care cerea autorităților române să înceteze campania denigratoare împotriva magistraților și să ia măsurile necesare pentru respectarea independenței financiare a acestora – componentă a independenței justiției. Însă, în loc de cooperare loială între puterile statului, am asistat, în continuare, la o campanie agresivă împotriva magistraților, care au fost prezentați ca fiind sursa relelor din societate. De la cel mai înalt nivel al guvernului se făceau declarații publice fără fundament, probând intenția de a găsi justiția ca țap ispășitor (de ex., că pensiile magistraților iau alocațiile de la gura copiilor). Am demonstrat repetat că jalonul 215 PNRR nu a avut ca obiectiv eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraților, cu atât mai mult cu cât legea din 2023 privind aceste pensii a fost binecunoscută de Comisia Europeană”, a declarat Andreea Ciucă pentru sursa menționată.

Președintele Asociației Magistraților din România atrage atenția că eliminarea pensiilor de serviciu sub nivelul celor din sistemul public poate afecta statutul special al magistraților și poate pune în pericol independența justiției. Aceasta subliniază că regimul incompatibilităților și interdicțiilor este mai strict decât în multe state europene, iar reducerea pensiilor contravine angajamentelor europene asumate de România.