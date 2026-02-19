Fostul ministru al Transporturilor și liderul PSD, Sorin Grindeanu, trage un semnal de alarmă privind ritmul de construcție al autostrăzilor din România, semnalând dificultăți în implementarea proiectelor pentru 2026.

Potrivit acestuia, lipsa predictibilității în plățile către constructori a afectat progresul lucrărilor, ceea ce poate întârzia finalizarea unor tronsoane esențiale.

”Ritmul în 2025 nu a mai fost cel din anii anteriori. În trei ani s-au făcut 400 de kilometri pentru că a existat încredere reciprocă între mine ca ministru şi constructori. Anul trecut nu a mai fost valabil acest lucru, nu a mai existat predictibilitate. Nu s-au plătit lucrările în modul în care au existat angajamente de plată la începutul anului. Eu stau puţin cu frica în sân pe proiectele din PNRR”, a precizat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Grindeanu a precizat că în acest an ar trebui să fie finalizați aproximativ 250 de kilometri de autostradă, însă există incertitudini. El a amintit de autostrada A7, care trebuie să ajungă până la Pașcani până în luna august.

”Trebuie să meargă până în august autostrada până la Paşcani. E acum până înainte de Bacău, până la Adjud. Suntem acolo, la limită. Nu că nu are capacitate constructorul. Îl ştim foarte bine. Nu există foarte clar o prioritizare şi o încredere”, a explicat Sorin Grindeanu.

Fostul ministru subliniază că ritmul cu care se plătesc facturile către constructori a scăzut considerabil.

El a mai menționat că bugetul pe 2026 va juca un rol esențial în continuarea proiectelor. Prioritatea principală este finalizarea proiectelor din PNRR, dar este important să nu fie neglijate și celelalte lucrări finanțate prin programele operaționale.

De asemenea, Grindeanu și-a reafirmat poziția pro-investiții.

Aceste avertismente vin într-un context în care România se confruntă cu întârzieri în construcția autostrăzilor, ceea ce poate afecta mobilitatea, dezvoltarea regională și eficiența cheltuirii fondurilor europene și naționale.