Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că social-democrații sunt în proces de evaluare a poziției lor în coaliție, subliniind că rezultatul acestei analize va fi negativ dacă propunerile partidului pentru buget nu vor fi luate în seamă.

Grindeanu a explicat că nu poate fi de acord ca veniturile românilor să scadă și că toate condițiile PSD vor fi avute în vedere în această evaluare, considerând că orice partid responsabil trebuie să realizeze astfel de analize.

El a precizat că evaluarea se referă în mod clar la rămânerea PSD în coaliția de guvernare. „Evident”, a fost răspunsul său când a fost întrebat dacă evaluarea se referă la acest lucru.

În contextul discuțiilor pe tema bugetului, dacă măsurile dorite de partid nu sunt luate în calcul, rezultatul va fi unul negativ, spune șeful PSD.

„O să vedem. Orice partid responsabil îşi pune această problemă. Atâta timp cât se discută bugetul, iar dacă aceste măsuri pe care şi le doreşte PSD nu sunt luate în calcul evident că evaluarea e una negativă”, a declarat acesta.

Sorin Grindeanu a mai arătat că liderii coaliției se vor reuni în aceste zile pentru a avea primele discuții pe marginea bugetului, menționând că PSD nu renunță la pachetul de solidaritate, estimat la aproximativ 3,5 miliarde de lei, care include măsuri pentru pensionari, ajutoare one-off, CASS pentru personalul militar, veterani, foști deținuți politici și persoane cu dizabilități.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat, într-o declarație anterioară, făcută marți, că nu a răspuns „acuzelor gratuite” venite din partea partenerilor de coaliție.

„Eu nu am potenţat în această perioadă declaraţii, dacă aţi văzut. Am evitat să răspund la şirul de acuze gratuite care au fost aduse. Pentru că am o responsabilitate pentru ţara noastră cât timp sunt în această poziţie de premier şi asta este cel mai important lucru. Iar, aşa cum v-am spus, o atmosferă care să genereze predictibilitate este una necesară, pentru că, indiferent cine este premier şi indiferent ce coaliţie este, dacă nu avem acest lucru respectat, nu ne putem duce într-o direcţie bună”, a spus șeful Guvernului.

Bolojan a explicat că orice propunere bugetară poate fi luată în calcul, atâta timp cât este însoțită de o sursă clară de finanțare.

„N-au nici o soluţie de finanţare şi nicio propunere care nu are o soluţie de finanţare, dacă nu poate fi acoperită în mod cerebral în buget, nu va fi acceptată”, a declarat premierul.

Sorin Grindeanu avertizase deja, de la începutul acestei săptămâni, că PSD nu va vota bugetul dacă pachetul social al partidului nu este aprobat și dacă investițiile la nivel local nu vor continua la același nivel ca anul trecut, evidențiind importanța menținerii sprijinului pentru comunități și grupuri vulnerabile.