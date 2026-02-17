Ilie Bolojan a spus marți seară, la TVR 1, că s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și cu liderii partidelor din coaliție. El a explicat că au discutat pe scurt despre pregătirea bugetului, despre măsurile de reformă în administrație și despre politica externă, astfel încât pozițiile lor să fie la fel și să existe o coordonare cu președintele în privința politicii externe.

„Am discutat probleme care ţin de pregătirea bugetului, de aspectele care sunt cuprinse în pachetul pentru reformă în administraţie, de cele care ţin de politica externă, în aşa fel încât să existe o aliniere cu domnia sa pe componenta de politică externă”, a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă liderii coaliției au ajuns la un „acord de pace”. El a răspuns că nu este vorba despre așa ceva, ci despre faptul că trebuie luate și aplicate niște decizii importante. A subliniat că cea mai importantă decizie este realizarea rapidă a unui buget realist.

Premierul a mai zis că bugetul ar trebui să fie pregătit până la sfârșitul săptămânii viitoare. El a explicat că, până atunci, trebuie finalizate discuțiile despre principalele sume alocate, proiectele de investiții și alte lucruri legate de buget. El a adăugat că, înainte de finalizarea bugetului, ar fi bine să fie adoptate pachetul de reformă pentru administrație și cel pentru relansare economică, lucru care ar urma să se întâmple la începutul săptămânii viitoare.

Ilie Bolojan a precizat că aceste pachete nu pot fi adoptate în această săptămână deoarece, pe lângă avizele de la ministere, este nevoie și de un vot în Consiliul Economic și Social, iar această procedură completă mai durează încă două-trei zile.

„Nu e vorba de acord de pace. Suntem în faţa unor decizii pe care trebuie să le punem în practică. Cea mai importantă este cea legată de a avea un buget realist, cât mai repede posibil. Până la sfârşitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget, iar în pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm – şi vom adopta – cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare. Nu pot fi adoptate în această săptămână pentru că, în afară de avizarea de la ministere, e nevoie şi de un vot în CES, în acest Consiliu, în aşa fel încât să fie parcursă integral procedura şi asta necesită două-trei zile în plus”, a afirmat Bolojan.

Nicușor Dan s-a întâlnit, marți, cu liderii partidelor din coaliția de guvernare. Întâlnirea lor a avut loc într-un moment tensionat deoarece PSD a amenințat că nu va susține bugetul, iar între partidele din coaliție au existat și certuri în public. Întâlnirea lor a venit la o zi după ce partidele din coaliție s-au înțeles asupra reformei din administrație și asupra unor schimbări legate de taxele și impozitele locale.

Cu câteva ore înainte de discuții, președintele României a spus că și-ar dori ca liderii partidelor să nu se mai atace între ei și să aibă discuții mai constructive. El a adăugat că deciziile luate ar trebui respectate și că nu vede motive serioase pentru care coaliția să nu continue să funcționeze.