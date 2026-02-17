Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară, într-un interviu acordat pentru TVR Info, că reducerea populației și nivelul ridicat al migrației sunt efecte cumulate ale scăderii natalității și ale lipsei unor condiții atractive pentru tineri, subliniind că îmbunătățirea serviciilor publice, creșterea nivelului de trai și extinderea oportunităților economice ar putea determina mai mulți români să rămână în țară și ar putea susține, în timp, creșterea natalității.

Șeful Guvernului a explicat că redresarea situației demografice și economice nu poate avea loc rapid, întrucât deficitele bugetare mari, împrumuturile consistente și dobânzile anuale de peste 10 miliarde de euro nu pot fi corectate decât prin reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și consolidarea economiei. El a arătat că anii în care statul a cheltuit peste posibilități nu pot fi compensați imediat și că măsurile adoptate au fost necesare pentru echilibrarea bugetului.

ÎNTREBARE: – Populația României s-a redus și un record de migrație. RĂSPUNS: – Din păcate, cele două fenomene cumulate, migrația și scăderea ratei natalității, a făcut să avem acest efect. Cu cât vom reuși să avem servicii mai bune, oportunități pentru tineri, nivel de trai ridicat, cu atât numărul celor care rămân în țară va fi în creștere și o perspectivă bună va duce și la creșterea natalității.

Premierul a mai zis că inflația ar urma să scadă treptat începând din acest an, fără noi pusee inflaționiste majore, estimând că rata ar putea coborî spre 4%. Totodată, a precizat că, prin măsurile privind un portofoliu important de investiții, Guvernul pregătește o linie de finanțare pentru sectorul construcțiilor și o reașezare a consumului, menționând că stimularea consumului rămâne cea mai simplă formă de impuls economic, dar că nivelul acestuia trebuie corelat cu posibilitățile reale ale economiei, în contextul unei contracții economice recente.

ÎNTREBARE: – Când credeți că se va întâmpla asta? RĂSPUNS: – Suntem în situația în care nu poți corecta niște deficite enorme, împrumuturi foarte mari, dobânzi care depășesc 10 miliarde de euro într-un an de zile, decât dacă ne reducem cheltuielile, ne creștem veniturile, avem o economie puternică, prosperitate, creștere economică. Acești ani în care am cheltuit mult mai mult decât ne-am permis nu se pot corecta imediat și a fost nevoie de aceste măsuri. (…) Inflația ar trebui să scadă treptat din acest an, nu mai avem pusee inflaționiste, ar trebui să se apropie de 4%. Prin măsurile luate pe un portofoliu important de investiții, va fi o linie de finanțare pe sectorul construcțiilor și va fi reașezat tot consumul. Cea mai primitivă formă de stimulare: consumul. În aceste luni am avut o contracție economică. Nu putem consuma decât atât cât ne permitem.

Referitor la atragerea fondurilor europene, prim-ministrul a spus că reducerea unor sporuri salariale din sectorul public a generat economii importante și că sistemul de bonusare trebuie să revină la rolul de stimulent pentru performanță, nu să fie folosit ca instrument general de creștere a salariilor. El a subliniat că autoritățile care gestionează plățile trebuie să verifice rapid cererile de decontare și să existe o mobilizare totală pentru a nu pierde granturi și fonduri europene, pierderi care ar produce minusuri semnificative pentru țară.

ÎNTREBARE: – Cum vă gândiți să atrageți mai multe fonduri europene cu condiționările? RĂSPUNS: – Reducerea de sporuri s-a făcut în primul pachet, alături de reducerea celuilalt spor a realizat o economie importantă. Trebuie să discutăm foarte cinstit: Una e să premiezi oameni care au o contribuție importantă. A devenit practic doar un instrument de creștere a salariilor și nu un stimulent de absorbție. Autoritățile care generează plățile să verifice cât mai repede cererile de plată, să fie o mobilizare totală pentru că a pierde bani și granturi pe tema asta e foarte neplăcut, înseamnă minusuri importante pentru țară.

În ceea ce privește reforma administrației și pachetul de relansare economică asupra cărora coaliția a ajuns la un acord luni, premierul a arătat că discuțiile din ultimele luni au dus la prelungirea termenelor de implementare, iar întârzierea adoptării măsurilor de corecție și stimulare reduce viteza efectelor și crește costurile. El a explicat că eventualele excepții acordate unor sectoare nu reprezintă scutiri totale, ci adaptări la specificul acestora, care pot fi aplicate procentual sau prin alte măsuri, precum creșterea vârstei de pensionare.

În final, Ilie Bolojan a subliniat că toate ajustările trebuie să mențină un echilibru între cheltuieli și venituri și a dat asigurări că nu va permite, pe durata mandatului său, adoptarea unui buget bazat pe premise nerealiste.