Ungaria încearcă să ridice nivelul Dunării pentru a menține Centrala Nucleară Paks în funcțiune. Barje scufundate și apă deviată în fluviu

Ungaria recurge la măsuri de urgență pentru a combate efectele nivelului extrem de scăzut al Dunării și pentru a evita oprirea unei noi turbine de la Centrala Nucleară Paks. Autoritățile au început să suplimenteze debitul fluviului prin devierea apei, pregătesc scufundarea controlată a două barje și lucrează la amenajarea unui prag permanent în apropierea centralei nucleare.

Una dintre intervenții a început luni, la prânz, în zona Dömsöd, aflată la aproximativ 50 de kilometri sud de Budapesta.

În cursul principal al Dunării au fost direcționați suplimentar 20 de metri cubi de apă pe secundă din ramura Ráckeve-Soroksár. Operațiunea a produs o creștere de aproximativ doi centimetri a nivelului fluviului, potrivit informațiilor Euronews, citate de Mediafax.

Măsura vine în condițiile în care scăderea continuă a Dunării pune presiune asupra funcționării Centralei Nucleare Paks, situată la aproximativ 100 de kilometri sud de capitala Ungariei.

Autoritățile pregătesc o altă intervenție mai în aval, în zona Paks. Două barje urmează să fie coborâte controlat pe fundul Dunării.

Pentru realizarea operațiunii, în corpurile barjelor este pompată apă, astfel încât acestea să se scufunde și să se așeze pe fundul fluviului. Scopul este formarea unui prag temporar care să contribuie la creșterea nivelului apei în apropierea centralei nucleare.

Intervenția este considerată necesară pentru a reduce riscul opririi penultimei turbine care mai funcționează la Paks, în condițiile în care nivelul Dunării continuă să coboare.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât apa fluviului este esențială pentru funcționarea centralei și pentru sistemele sale de răcire.

În paralel cu măsurile temporare, autoritățile ungare lucrează la o soluție pe termen mai lung. Un prag permanent este în curs de amenajare pe Dunăre, între Centrala Nucleară Paks și localitatea Dunaszentbenedek, situată pe malul opus.

Guvernul de la Budapesta a aprobat proiectul în regim de urgență săptămâna trecută. Decizia a venit după o inspecție desfășurată în zonă și în urma unei recomandări unanime formulate de specialiști din domeniile gestionării apelor, energiei și apărării.

Pentru prima etapă a construcției vor fi folosiți aproximativ 35.000 de metri cubi de rocă. Ulterior, cantitatea totală ar urma să ajungă la 110.000 de metri cubi.

Oficialii ungari afirmă că proiectul înaintează cu „viteză vertiginoasă”, în contextul în care evoluția nivelului Dunării lasă puțin timp la dispoziție pentru intervenții.

Următoarele două zile sunt considerate decisive. Pentru marți și miercuri este prognozată o nouă scădere a nivelului fluviului, de aproximativ 14-15 centimetri.

O asemenea diminuare ar putea pune și mai multă presiune asupra operațiunilor din apropierea centralei nucleare și explică accelerarea lucrărilor și a măsurilor temporare.

Primele semnale de ameliorare ar putea apărea însă de joi. Precipitațiile prognozate în bazinul hidrografic austriac al Dunării ar urma să aducă mai multă apă în fluviu și să determine o creștere a nivelului.

Până când efectele ploilor vor ajunge în sectorul ungar al Dunării, autoritățile încearcă să mențină un nivel suficient al apei prin intervențiile aflate deja în desfășurare.

Problemele provocate de debitul redus al Dunării nu afectează numai Ungaria. La începutul lunii august, România a declarat stare de urgență din cauza nivelului scăzut al fluviului.

Autoritățile române au intervenit pentru a încerca să crească nivelul apei, inclusiv prin detonarea stâncii Pîrjoaia și coborârea a patru barje pe brațul Bala.

Operațiunile au produs temporar o ușoară creștere a nivelului Dunării. Măsurile nu au fost însă suficiente pentru menținerea în funcțiune a ultimului reactor de la Cernavodă, care, potrivit informațiilor prezentate, a fost în cele din urmă oprit.

Situația din Ungaria arată că nivelul foarte scăzut al Dunării pune probleme tot mai serioase infrastructurii energetice dependente de apa fluviului. În cazul Paks, autoritățile încearcă acum, prin devierea apei, scufundarea controlată a barjelor și construirea unui prag permanent, să evite oprirea unei noi turbine.