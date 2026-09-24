Dunărea, debit cu 58% sub media lunii septembrie. Hidrologii anunță noi scăderi până la finalul lunii

Dunărea are un debit cu 58% sub media lunii septembrie la intrarea în România, iar hidrologii avertizează că acesta ar putea scădea și mai mult până la sfârșitul lunii. Situația afectează fluviul și în Serbia și Bulgaria, cu implicații pentru navigație, ecosisteme, alimentarea cu apă și gestionarea resurselor.

Fluviul Dunărea continuă să aibă un debit foarte scăzut la intrarea în România, situându-se cu mult sub media multianuală pentru luna septembrie. Potrivit diagnozei și prognozei INHGA-CNPH, debitul înregistrat la Baziaș este, joi, 24 septembrie 2026, de 1.600 mc/s, față de media multianuală de 3.800 mc/s pentru această lună.

Astfel, debitul Dunării la Baziaș este cu aproximativ 58% mai mic decât media multianuală pentru septembrie. Situația ar putea deveni și mai dificilă în următoarele zile, deoarece prognoza hidrologilor indică o nouă scădere a debitului, până la aproximativ 1.350 mc/s în data de 30 septembrie.

La Porțile de Fier, debitul afluent prognozat la Baziaș pentru joi este de 1.550 mc/s. În același timp, debitele defluente instantanee înregistrate la ora 06:00 au fost de 905 mc/s la Porțile de Fier 1 și de 1.532 mc/s la Porțile de Fier 2, potrivit oficialilor de la Apele Române Jiu.

Reprezentanții Apelor Române precizează că nivelul scăzut al Dunării nu este o situație întâlnită doar în România. Debite reduse sunt înregistrate și în celelalte țări riverane, situația având implicații asupra navigației și transportului, dar și asupra ecosistemelor, alimentării cu apă și gestionării resurselor de apă.

În Serbia, situația este similară. La Novi Sad, debitul Dunării a fost de aproximativ 1.100 mc/s, în timp ce la Bezdan s-au înregistrat circa 860 mc/s. În Bulgaria, debitele raportate s-au situat între aproximativ 1.400 și 1.570 mc/s, în funcție de stația de măsurare.

Un debit scăzut al fluviului înseamnă mai mult decât o cifră într-un buletin hidrologic. Nivelurile Dunării au implicații pentru navigație și transport, dar și pentru ecosisteme, alimentarea cu apă și gestionarea resurselor de apă.

Reprezentanții Apelor Române Jiu precizează că evoluția debitelor și nivelurilor Dunării este monitorizată permanent, astfel încât deciziile privind gospodărirea resurselor de apă să poată fi adaptate în funcție de situația din teren.

Pe fondul debitului scăzut al fluviului, Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă este oprită încă din vară.