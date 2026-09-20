Dunărea, la mai puțin de jumătate din debitul normal. Situația anunțată de hidrologi

Dunărea continuă să înregistreze un debit mult sub nivelul obișnuit pentru această perioadă. La intrarea în România, în secțiunea Baziaș, debitul va rămâne în jurul valorii de 1.550 de metri cubi pe secundă în primele două zile ale intervalului analizat, urmând apoi să crească ușor până la aproximativ 1.650 mc/s, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 19–26 septembrie 2026.

Chiar și după creșterea anticipată de hidrologi, debitul fluviului va rămâne la mai puțin de jumătate din media multianuală specifică lunii septembrie, calculată la 3.800 mc/s.

În aval de Porțile de Fier, debitele sunt estimate să urmeze în general o tendință de creștere. O excepție este așteptată la începutul intervalului pe sectorul Brăila–Tulcea, unde valorile vor fi relativ staționare.

Pentru întreaga lună septembrie, prognoza trimestrială a hidrologilor indică pentru Dunăre un debit maxim de 1.800 mc/s și un minim de 1.400 mc/s.

În cazul râurilor din interiorul țării, debitele medii zilnice nu ar urma să înregistreze variații importante pe parcursul perioadei analizate.

Hidrologii atrag însă atenția că precipitațiile prognozate pot determina modificări temporare, în special în regiunile de deal și de munte.

„Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi de munte, cu o probabilitate mai mare la mijlocul intervalului, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării”, estimează hidrologii.

Debite sub valorile normale pe numeroase râuri

La nivelul întregii luni septembrie 2026, regimul hidrologic este estimat la numai 30–50% din mediile multianuale lunare în cea mai mare parte a țării.

O situație ceva mai bună este anticipată pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei și în bazinele superioare ale Buzăului și Ialomiței, unde debitele sunt estimate la 50–80% din valorile medii multianuale.

Cele mai scăzute niveluri, de sub 30% din mediile lunare, sunt prognozate pe râurile din bazinele Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârlad și Râmnicu Sărat. Aceeași situație este estimată pe cursul superior al Siretului, pe afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea.