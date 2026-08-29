Debitul Dunării scade puternic sub media perioadei. Prognoza hidrologilor pentru începutul lunii septembrie

Debitul Dunării la intrarea în România va rămâne mult sub mediile multianuale specifice perioadei, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). În următoarele zile, debitul va urca până la 1.600 mc/s, după care va coborî la aproximativ 1.500 mc/s. Spre comparație, media multianuală este de 3.900 mc/s în august și de 3.800 mc/s în septembrie.

Prognoza INHGA pentru intervalul 28 august – 4 septembrie 2026 indică menținerea unor debite foarte reduse ale Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș.

După o creștere în primele două zile ale intervalului, până la 1.600 mc/s, debitul va staționa pentru o zi, urmând apoi să scadă până la 1.500 mc/s.

„Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere în primele două zile până la valoarea de la 1.600 mc/s, staţionar în următoarea zi, apoi în scădere până la valoarea de 1.500 mc/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor august (3.900 mc/s) şi septembrie (3.800 mc/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului în creştere pe sectorul Gruia – Călăraşi şi relativ staţionare pe sectorul Cernavodă – Tulcea, iar în partea a doua a intervalului vor fi relativ staţionare pe sectorul Gruia – Bechet şi în creştere pe sectorul Corabia – Tulcea”, estimează INHGA.

Astfel, valoarea de 1.500 mc/s prognozată pentru finalul intervalului reprezintă mai puțin de jumătate din mediile multianuale menționate de hidrologi atât pentru august, cât și pentru septembrie.

În prognoza trimestrială, specialiștii au estimat pentru luna august un debit maxim al Dunării de 2.000 mc/s și un minim de 1.450 mc/s.

Pentru septembrie, estimările indică un debit maxim de 2.500 mc/s și un minim de 1.600 mc/s.

Valorile rămân considerabil sub mediile multianuale ale celor două luni, respectiv 3.900 mc/s în august și 3.800 mc/s în septembrie.

În ceea ce privește râurile interioare, debitele medii zilnice sunt prognozate să rămână relativ staționare până pe 4 septembrie.

Excepție fac primele două zile ale intervalului analizat, când sunt așteptate creșteri prin propagare pe cursurile inferioare ale Ialomiței și ale afluenților de dreapta ai Siretului.

În același timp, precipitațiile prognozate pot determina creșteri ale nivelurilor și debitelor pe unele râuri mici din regiunile de deal și de munte.

Chiar dacă regimul hidrologic general se menține la valori scăzute, ploile torențiale pot genera fenomene locale într-un interval scurt de timp.

Hidrologii avertizează asupra posibilității apariției unor scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și a unor viituri rapide pe râurile mici în timpul precipitațiilor abundente.

Pentru luna august 2026, regimul hidrologic este estimat la valori cuprinse, în general, între 30% și 50% din mediile multianuale lunare.

Valori mai ridicate, de 50-80% din normale, sunt estimate pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei și în bazinele superioare ale Ialomiței și Buzăului.

În schimb, valori sub 30% sunt prognozate pe râurile din bazinele Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârlad și Râmnicu Sărat, pe cursul superior al Siretului, pe afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea.

Situația va rămâne asemănătoare și în septembrie. Regimul hidrologic este prognozat, în general, la 30-50% din mediile multianuale lunare.

Pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei sunt anticipate valori mai ridicate, cuprinse între 50% și 80%.

La polul opus, debite sub 30% din mediile multianuale sunt estimate pe râurile din bazinele Crasna, Barcău, Bârlad și Râmnicu Sărat, pe cursul superior al Siretului, pe afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea.