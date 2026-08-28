România intră într-o perioadă cu temperaturi peste normal. Ce arată prognoza pentru septembrie

Temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite în mai multe regiuni ale țării la începutul lunii septembrie, iar în a doua jumătate a lunii sunt prognozate valori termice mai ridicate decât cele normale la nivel național. Potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, temperaturile vor depăși valorile climatologice în vestul și sud-vestul țării în primele două săptămâni ale intervalului analizat.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben pentru intensificări ale vântului, valabilă vineri, 28 august, între orele 08:00 și 20:00.

Avertizarea vizează Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei, unde vântul va prezenta intensificări pe parcursul zilei.

În aceste zone, viteza vântului vor ajunge la 50-70 km/h, potrivit atenționării meteorologice.

Fenomenul prognozat este reprezentat de intensificări ale vântului, iar intervalul menționat în avertizare se încheie vineri, 28 august, la ora 20:00.

Pentru perioada 14-28 septembrie, prognozele indică un regim termic mai cald decât normalul climatologic în toate regiunile țării. Evoluția temperaturilor va fi însoțită, în anumite intervale, de diferențe în ceea ce privește cantitățile de precipitații prognozate pentru diferite zone.

În perioada 7-14 septembrie, precipitațiile vor fi deficitare în vestul, sud-vestul și centrul țării. Pentru celelalte săptămâni analizate, cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de valorile normale specifice perioadelor respective.

Estimările meteorologice arată astfel o evoluție a vremii cu temperaturi mai ridicate în anumite regiuni încă de la începutul lunii, urmată de o perioadă în care valorile termice sunt prognozate să fie peste cele normale în întreaga țară.

În săptămâna 31 august – 7 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice și sud-vestice. Astfel de valori sunt prognozate și local în centrul țării.

În restul teritoriului, regimul termic se va situa în jurul mediilor multianuale. Diferențele dintre regiuni vor fi, prin urmare, mai evidente la nivelul temperaturilor medii prognozate pentru prima săptămână analizată.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea un regim excedentar în nord-estul țării și, local, în centrul teritoriului. Pentru aceste regiuni, cantitățile de precipitații sunt estimate să depășească valorile normale ale perioadei.

În restul țării, precipitațiile vor fi apropiate de cele normale pentru intervalul 31 august – 7 septembrie. În regiunile vestice, cantitățile de precipitații ar putea fi ușor deficitare.

În perioada 7-14 septembrie, mediile valorilor termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei săptămâni în vestul și sud-vestul țării. În celelalte regiuni, temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor multianuale.

Regimul pluviometric va avea o evoluție diferită de la o zonă la alta. În vestul, sud-vestul și centrul teritoriului, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în această perioadă.

În restul țării, precipitațiile sunt estimate să fie apropiate de valorile normale pentru intervalul analizat. Astfel, diferențele regionale se vor manifesta atât în privința temperaturilor, cât și în ceea ce privește regimul precipitațiilor.

Pentru această săptămână, estimările indică menținerea unor temperaturi peste normal în vest și sud-vest, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în mai multe zone din vestul, sud-vestul și centrul țării.

În săptămâna 14-21 septembrie, temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al perioadei în întreaga țară. Prognoza indică astfel o extindere la nivel național a valorilor termice peste cele obișnuite pentru acest interval.

Spre deosebire de săptămâna precedentă, diferențele regionale în privința temperaturilor vor fi mai puțin pronunțate, deoarece valorile medii sunt estimate să fie peste normal în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi, în majoritatea regiunilor, în jurul normelor specifice intervalului 14-21 septembrie. Nu sunt indicate, la nivelul prognozei pentru această perioadă, abateri importante față de regimul pluviometric normal.

Ultima săptămână analizată, 21-28 septembrie, va păstra tendința unui regim termic mai ridicat decât cel normal. Mediile valorilor termice vor fi peste cele obișnuite în toate regiunile țării, în timp ce precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normalul perioadei.