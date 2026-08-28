Prognoza meteo pentru 28 august. Fenomenele care apar din nou în România

Administrația Națională de Meteorologie (AMN) anunță o zi cu vreme instabilă. Meteorologii au prelungit alertele de cod galben pentru fenomene meteorologice severe. Sunt vizate perioade cu furtuni puternice, ploi torențiale și vijelii, în mai multe zone ale țării. Fenomenele sunt așteptate pe tot parcursul zilei de 28 august.

Dimineață, cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar aversele vor fi însoțite de descărcări electrice. Acestea se vor manifesta local în Muntenia, Dobrogea, Moldova și sudul Transilvaniei, precum și pe spații mici în Oltenia. Ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă vor putea ajunge, în intervale scurte de timp de 1–3 ore și prin acumulare, la 10–15 l/mp.

Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20–30 l/mp. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploile slabe vor fi posibile doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor.

Vântul se va intensifica în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei, unde vitezele vor ajunge la 50–70 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade în sudul Banatului. Izolat se va forma ceață.

În București, cerul va avea înnorări, iar la începutul nopții vor mai fi averse. Cantitățile de apă estimate se vor situa între 2 și 6 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la începutul intervalului, când rafalele vor ajunge la 50–60 km/h.

Temperatura minimă din Capitală va fi cuprinsă între 15 și 17 grade. Pe parcursul zilei de 28 august, vremea va deveni frumoasă, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări dimineața, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de 30–35 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 27–28 de grade, în timp ce minima se va situa între 12 și 15 grade.

La nivelul țării, vremea va fi predominant frumoasă, însă în regiunile vestice va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat averse slabe, iar cantitățile de apă vor fi de 2–6 l/mp. Astfel de fenomene sunt posibile pe parcursul zilei în zona montană, dar și în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

Vântul va avea intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge la 50–70 km/h. Pe arii restrânse, vântul va prezenta intensificări și în celelalte regiuni, însă cu viteze mai mici.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în extremitatea de vest a țării. Temperaturile minime se vor situa între 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în Dealurile de Vest. Izolat va fi ceață.