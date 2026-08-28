Pensii 2026. Perioada care se valorifică diferit la pensie. Data de care depinde calculul

Perioada petrecută în concediu pentru creșterea copilului poate conta la stabilirea pensiei, însă modul în care aceasta este valorificată diferă în funcție de momentul în care a fost efectuat concediul. Casa Județeană de Pensii Alba explică diferențele dintre perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, intervalul 2001-2006 și concediile pentru creșterea copilului efectuate începând cu 1 ianuarie 2006. O regulă importantă privește punctele de stabilitate, pentru care perioadele asimilate nu sunt considerate stagiu contributiv.

Casa Județeană de Pensii Alba a explicat una dintre situațiile care generează frecvent întrebări în rândul persoanelor care se apropie de pensionare: dacă perioada în care un părinte a stat acasă pentru creșterea copilului reprezintă sau nu vechime la pensie.

Răspunsul nu este același în toate cazurile. Elementul decisiv este perioada în care a fost efectuat concediul.

„Așadar, aceeași perioadă de «creștere a copilului» poate fi valorificată diferit la pensie, în funcție de data la care a fost efectuat concediul”, explică instituția.

Pentru concediul de îngrijire a copilului efectuat înainte de 1 aprilie 2001, regulile sunt mai favorabile din perspectiva caracterului contributiv.

Potrivit Casei Județene de Pensii Alba, această perioadă constituie atât vechime în muncă, cât și stagiu de cotizare contributiv.

Prin urmare, diferența față de perioadele ulterioare este importantă, mai ales în contextul stabilirii stagiului contributiv.

O situație diferită se aplică persoanelor care au beneficiat de indemnizație de asigurări sociale pentru creșterea copilului în intervalul 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006.

În acest caz, perioada este considerată perioadă asimilată stagiului de cotizare.

Aceasta nu reprezintă însă stagiu contributiv și, în consecință, nu este luată în considerare pentru acordarea punctelor de stabilitate.

Distincția este importantă deoarece o perioadă poate fi recunoscută de sistemul public de pensii fără să fie considerată efectiv perioadă contributivă pentru toate componentele calculului pensiei.

Pentru concediile pentru creșterea copilului efectuate începând cu 1 ianuarie 2006 se aplică o altă regulă.

Și în acest caz concediul reprezintă o perioadă asimilată. Legea prevede însă că perioada respectivă este luată în considerare la calcularea stagiului minim și a stagiului complet de cotizare contributiv.

Astfel, anii sau lunile petrecute în concediu pentru creșterea copilului după această dată nu sunt pur și simplu eliminați atunci când sunt verificate condițiile referitoare la stagiul minim și complet.

Casa Județeană de Pensii Alba atrage în mod special atenția asupra punctelor de stabilitate.

Pentru acordarea acestora, perioadele asimilate nu sunt considerate stagiu contributiv. În consecință, faptul că o anumită perioadă este recunoscută la stabilirea stagiului necesar pensionării nu înseamnă automat că aceasta va fi valorificată și pentru obținerea punctelor de stabilitate.

Diferențele depind, așadar, de momentul în care părintele a beneficiat de concediul pentru creșterea copilului și de natura juridică atribuită perioadei respective.