Calendarul plăților din septembrie: pensii, alocații și indemnizații. Schimbarea pe care trebuie să o știe beneficiarii

În luna septembrie, pensionarii care au ales plata pensiei pe card urmează să primească banii mai devreme decât în mod obișnuit. Schimbarea este determinată de faptul că data obișnuită de plată, 12 septembrie, cade într-o zi de sâmbătă, când nu se efectuează operațiuni bancare. De asemenea, mai jos vă prezentăm calendarul tuturor plăților pentru luna septembrie.

Pentru pensionarii care primesc banii prin intermediul factorilor poștali, calendarul nu se modifică. Aproximativ 2,1 milioane de persoane beneficiază de plata pensiei prin poștă, iar distribuirea sumelor se face în intervalul 1-15 septembrie.

Pensiile distribuite prin Poșta Română vor ajunge la beneficiari după programul cunoscut din lunile precedente. Nu sunt anunțate modificări pentru această categorie de pensionari.

Situația este diferită pentru cei care au optat pentru virarea pensiei în contul bancar. Potrivit informațiilor furnizate de Casa de Pensii, plata se face în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13. În septembrie, însă, data de 12 este într-o zi nelucrătoare.

Potrivit informațiilor Newsweek, pensiile care ar fi trebuit să fie virate pe 12 septembrie vor ajunge în conturi vineri, 11 septembrie. Astfel, pensionarii care primesc pensia pe card vor beneficia de bani cu o zi mai devreme decât data obișnuită.

Pentru pensionarii aflați în afara țării, plata pensiilor este programată în perioada 19-22 septembrie, în conturile Citibank. În cazul persoanelor care au conturi la alte instituții bancare, virarea efectivă poate dura încă două-trei zile.

După plata pensiilor urmează alocațiile de stat pentru copii. Acestea sunt programate să fie virate pe 8 septembrie, conform calendarului obișnuit. Pentru copiii cu vârsta de până la doi ani, alocația este de 719 lei, în timp ce pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani suma este de 292 de lei. Alocațiile sunt acordate lunar, fără întreruperi, reprezentând una dintre formele de sprijin financiar acordate de stat familiilor cu copii.

Tot pe 8 septembrie sunt programate și indemnizațiile pentru creșterea copilului. Valoarea acestora este stabilită la 85% din media veniturilor nete obținute în ultimele 12 luni, cu respectarea limitelor minime și maxime prevăzute de legislație.

În prezent, indemnizațiile pot varia de la aproximativ 1.651 de lei până la 8.500 de lei, în funcție de veniturile realizate anterior de beneficiari. În situațiile prevăzute de legislație, din aceste sume este reținută contribuția la sănătate.

Un alt sprijin financiar programat în septembrie este reprezentat de indemnizațiile acordate persoanelor cu dizabilități. Plata acestora este prevăzută pentru intervalul 11-14 septembrie.

Atât adulții, cât și copiii cu handicap beneficiază de aceste prestații, valoarea sumelor fiind stabilită în funcție de gradul de handicap. Cel mai probabil, banii vor fi virați pe 14 septembrie.

Pentru adulți, sumele prevăzute sunt următoarele:

Adultul cu handicap grav primește o indemnizație lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 529 de lei.

Adultul cu handicap grav beneficiază și de un buget complementar lunar de 199 de lei, indiferent de venituri.

Pentru adultul cu handicap accentuat, indemnizația lunară este de 350 de lei.

Bugetul complementar lunar pentru adultul cu handicap accentuat este de 146 de lei.

Adultul cu handicap mediu primește 80 de lei.

În cazul copiilor, prestațiile sunt stabilite astfel:

548 de lei pentru copilul cu handicap grav.

397 de lei pentru copilul cu handicap accentuat.

199 de lei pentru copilul cu handicap mediu.

În jurul datei de 15 septembrie sunt programate plățile pentru indemnizațiile de șomaj. Acest sprijin reprezintă o compensare parțială a veniturilor asiguratului după pierderea locului de muncă. Indemnizația poate fi acordată și absolvenților instituțiilor de învățământ care nu reușesc să se încadreze în muncă.

Începând cu 1 august 2025, contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, se aplică și indemnizațiilor de șomaj din România, ca urmare a măsurilor de austeritate adoptate. Suma aferentă contribuției este reținută automat la sursă.

Persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin un an beneficiază de o indemnizație egală cu valoarea indicatorului social de referință, ISR, valabilă la data stabilirii dreptului. În prezent, valoarea ISR este de 660 de lei. Pentru absolvenți, indemnizația lunară este stabilită la 50% din indicatorul social de referință, ceea ce înseamnă 330 de lei.

Pentru persoanele care au acumulat mai mult de trei ani de stagiu de cotizare, la suma fixă se adaugă un cuantum suplimentar. Acesta este calculat prin aplicarea unui procent la media veniturilor brute lunare obținute în ultimele 12 luni de activitate.

Procentele diferă în funcție de vechimea în muncă. Pentru un stagiu de cel puțin trei ani se aplică 3%, pentru cel puțin cinci ani se aplică 5%, pentru un stagiu mai mare de 10 ani procentul este de 7%, iar pentru un stagiu de minimum 20 de ani se aplică 10%.

Durata acordării indemnizației de șomaj este, la rândul său, legată de vechime. Pentru un stagiu de cel puțin un an, indemnizația se acordă timp de șase luni. În cazul unui stagiu de cel puțin cinci ani, perioada este de nouă luni, iar pentru un stagiu mai mare de 10 ani, indemnizația se acordă timp de 12 luni.

În a doua parte a lunii septembrie este programată și plata venitului minim de incluziune. Cel mai probabil, banii vor fi virați în jurul datei de 21 septembrie.

Venitul minim de incluziune este destinat persoanelor și familiilor cu venituri reduse și are rolul de a asigura un nivel minim de trai. Valoarea sprijinului diferă în funcție de situația beneficiarilor și de veniturile acestora.

De la 1 iulie au intrat în vigoare și majorări pentru mai multe sume primite de români. Salariul minim brut pe țară a crescut de la 4.050 de lei la 4.325 de lei.

Majorarea salariului minim influențează și indemnizația de însoțitor din 2026, care este stabilită la 50% din salariul minim brut pe economie. Astfel, suma a ajuns la 2.162,5 lei, de la aproximativ 2.025 de lei anterior.

A crescut și salariul asistentului personal. În 2026, un asistent personal fără vechime, încadrat la gradația 0, avea un salariu de bază brut de 4.050 de lei pe lună, corespunzător salariului minim brut pe economie de dinaintea majorării.

La salariul de bază se adaugă o indemnizație de hrană de 347 de lei. După majorarea salariului minim, salariul de bază brut a ajuns la 4.325 de lei, iar venitul brut, împreună cu indemnizația de hrană, este de aproximativ 4.672 de lei pe lună. După calcularea taxelor, salariul net al unui asistent personal fără vechime este de aproximativ 2.805 lei lunar.

Creșterea salariului minim are efect și asupra punctajului acumulat pentru pensie de persoanele care lucrează cu salariul minim. Punctajul lunar este calculat prin raportarea venitului lunar realizat la câștigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru anul 2026, câștigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 9.192 de lei. Înaintea majorării salariului minim, un angajat plătit cu 4.050 de lei acumula un punctaj lunar de aproximativ 0,44 puncte, calculat prin raportarea celor 4.050 de lei la 9.192 de lei.

După majorarea salariului minim la 4.325 de lei, punctajul lunar ajunge la aproximativ 0,47 puncte, prin raportarea noului salariu la același câștig salarial mediu de 9.192 de lei. Pentru o persoană care lucrează timp de 30 de ani cu salariul minim, diferența de punctaj acumulată ca urmare a majorării poate însemna o pensie cu aproximativ 50 de lei mai mare.