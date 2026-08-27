Peste 300 de sportivi se reunesc la Ploiești. A 19-a ediție a Jocurilor Special Olympics România începe vineri, 28 august

Municipiul Ploiești devine, în perioada 28-30 august, capitala integrării sociale prin sport, odată cu desfășurarea celei de-a 19-a ediții a Jocurilor Naționale Special Olympics România. Evenimentul din acest an este dedicat Anului Nadia Comăneci și va reuni peste 300 de sportivi din întreaga țară.

Competițiile vor aduce la Ploiești sportivi din 30 de județe și din București. Aceștia reprezintă 64 de fundații, asociații, școli de masă și speciale, precum și centre ale DGASPC.

Directorul sportiv al Special Olympics România, Viorel Mocanu, a subliniat importanța evenimentului și necesitatea ca sportivii cu dizabilități intelectuale să fie apreciați pentru abilitățile și performanțele lor, nu prin prisma limitărilor asociate dizabilității.

La ediția din acest an vor participa, alături de sportivi, 150 de antrenori, profesori și membri de familie, precum și 150 de voluntari. Evenimentul va beneficia și de prezența personalului medical și tehnic.

Viorel Mocanu a evidențiat și rolul activității fizice în menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate. Potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) menționate de acesta, persoanele cu dizabilități intelectuale reprezintă aproximativ 3% din populația globului și constituie cea mai numeroasă categorie dintre persoanele cu dizabilități.

Sportul adaptat practicat în cadrul Special Olympics pune accent pe activitatea fizică destinată menținerii și ameliorării sănătății. Pentru persoanele cu dizabilități intelectuale, incidența bolilor asociate sedentarismului este și mai ridicată.

Oficialul a atras atenția și asupra problemei obezității în rândul copiilor din România, arătând că țara noastră se află printre statele europene cu un număr important de copii afectați de această problemă. În acest context, mișcarea are un rol esențial în prevenție, iar practicarea constantă a activității fizice, în special în cazul copiilor cu dizabilități, ar putea contribui la reducerea numărului de persoane care ajung să sufere de boli.

„După statistica Organizației Mondiale a Sănătății, 3% din populația Globului sunt persoane cu dizabilități intelectuale și prin aceasta, grupul persoanelor cu dizabilități intelectuale reprezintă grupul cel mai numeros dintre toate categoriile de persoane cu dizabilități. Sportul adaptat în maniera în care o face Special Olympics este un sport în care prioritate au aceste activități fizice pentru menținerea și ameliorarea stării de sănătate. Cu toții spunem aproape cu orice prilej că sănătatea este cel mai important lucru pentru noi, foarte rar suntem însă pregătiți să facem ceva în mod consecvent pentru menținerea și ameliorarea stării de sănătate. Pentru această categorie de persoane, pentru sportivii cu dizabilități intelectuale, incidența bolilor care sunt legate de sedentarism (…) au o incidență încă și mai mare. Ca procent din populație, copiii din România reprezintă unul din grupurile cele mai numeroase de copii din toate țările europene care au obezitate. Mișcarea este absolut esențiale pentru a preîntâmpina acest lucru. (…) Dacă toți copiii din această țară, cu prioritate cei cu dizabilități, ar face mișcare, am avea mai puțini bolnavi”, a declarat Viorel Mocanu.

Ediția din 2026 are o semnificație specială prin dedicarea sa Anului Nadia Comăneci. Evenimentul marchează performanța sportivă românească și valorile asociate sportului, precum curajul, disciplina, perseverența, încrederea și dorința de depășire a propriilor limite.

Pentru sportivii Special Olympics, fiecare competiție reprezintă o oportunitate de a-și demonstra abilitățile, de a-și testa capacitățile, de a-și susține colegii și de a practica sportul împreună cu membrii comunității.

Cele trei zile de competiție vor reuni sportivi, familii, profesori, antrenori, voluntari, specialiști din domeniul medical și membri ai comunității locale.

„Ediția din acest an are o semnificație aparte, fiind dedicată Anului Nadia Comăneci, o celebrare a performanței sportive românești și a valorilor pe care sportul le poate transmite generațiilor următoare: curaj, disciplină, perseverență, încredere și dorința de a-ți depăși propriile limite. Pentru sportivii Special Olympics, fiecare competiție este o ocazie de a demonstra ce pot face, de a-și testa abilitățile, de a-și susține colegii și de a se bucura de sport alături de comunitate. La Ploiești, cele trei zile de competiție vor aduce împreună sportivi, familii, profesori, antrenori, voluntari, profesioniști din domeniul medical și membri ai comunității locale”, a transmis anterior, într-un comunicat de presă, Primăria Ploiești.

Vineri, 28 august, competițiile vor începe la ora 08:00, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. În program sunt incluse probele preliminare de bocce și atletism.

Tot la UPG, sportivii vor beneficia de evaluări medicale gratuite. Acestea fac parte din programul Sportivi Sănătoși al Special Olympics, dedicat sănătății participanților.

Sâmbătă, 29 august, vor continua la UPG, de la ora 08:00, probele preliminare de bocce și atletism, precum și evaluările medicale gratuite.

În aceeași zi, la Bazinul de Înot Didactic din Câmpina, vor avea loc probele preliminare de înot, începând cu ora 10:00.

Seara de 29 august va fi dedicată unuia dintre cele mai importante momente ale Jocurilor Naționale Special Olympics: Cursa Flăcării Speranței. Aceasta reprezintă echivalentul Flăcării Olimpice în cadrul mișcării Special Olympics.

Flacăra Speranței va fi purtată de sportivi Special Olympics, personalități sportive locale, reprezentanți ai forțelor de ordine și reprezentanți ai Primăriei Ploiești.

Traseul va începe din fața Primăriei Ploiești la ora 18:00 și se va încheia la Sala Olimpia Ploiești. Aici, de la ora 19:00, va avea loc Ceremonia de Deschidere.

La ceremonie vor participa delegațiile celor peste 300 de sportivi, precum și cele ale celor 150 de antrenori, profesori și membri de familie invitați.

Programul va include defilarea delegațiilor, aprinderea Flăcării Speranței, înălțarea steagului Special Olympics și rostirea Jurământului Special Olympics. Evenimentul va fi completat de momente artistice pregătite special pentru această ocazie.

Publicul va avea parte și de un moment muzical susținut de artista Nicola.

Duminică, 30 august, va fi dedicată probelor finale și ceremoniilor de premiere. La Sala Olimpia Ploiești, începând cu ora 08:00, sportivii vor participa la finalele de bocce și atletism. Competițiile vor fi urmate de ceremoniile de premiere.

În paralel, la Bazinul de Înot Didactic din Câmpina, tot de la ora 08:00, se vor desfășura probele finale de înot și ceremoniile de premiere.

Prin amploarea evenimentului și prin numărul participanților, Ploieștiul va deveni timp de trei zile punctul central al competițiilor Special Olympics România, reunind sportivi cu dizabilități intelectuale, familiile acestora, antrenori, profesori, voluntari, cadre medicale și reprezentanți ai comunității.