De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, sportivii lotului național paralimpic au fost primiți la Palatul Elisabeta de Principele Radu

De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, componenții lotului național paralimpic și președintele Eduard Novak au fost invitați la Palatul Elisabeta de Principele Radu.

Evenimentul a fost foarte emoționant pentru sportivi. Chiar de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, tinerii sportivi, împreună cu Eduard Novak, au avut ocazia să se întâlnească cu Principele Radu. Întâlnirea a fost plină de emoție nu doar pentru sportivi, ci și pentru președintele Comitetului Paralimpic, care activează sub patronajul Casei Regale.

Eduard Novak a spus că se simte foarte emoționat pentru că este o zi specială pentru ei și că, din poziția de președinte al Comitetului Național Paralimpic, au obiective mari: să reprezinte România cât mai bine, cu mulți sportivi în cât mai multe discipline și să ajungă în primele 10-15 locuri la nivel mondial.

„Sunt foarte emoționat deoarece este o zi specială pentru noi, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Din această poziție asumată de președinte al Comitetului Național Paralimpic avem obiective foarte mari cu sportivii noștri. Ne dorim să reușim să reprezentăm țara așa cum trebuie cu sportivi foarte mulți și la cât mai multe discipline sportive posibile, dar și să fim în top 10-15 mondial”, a precizat Novak.

La finalul ceremoniei, Anda Aghir, reprezentanta României la paratir cu arcul, a mărturisit că era foarte emoționată. Ea a spus că, deși inițial nu a vrut să își arate emoțiile, a simțit că este un moment unic să fie la Palatul Elisabeta și că se simte onorată și fericită să fie acolo.

„Sunt foarte emoționată. Am fost întrebată mai devreme dacă am emoții și am spus că nu pentru că nu am vrut să îmi induc o stare emoțională. Însă sunt foarte emoționată! Este un moment unic în viață să fim aici, la Palatul Elisabeta și mă bucur foarte mult și sunt onorată”, a zis Aghir.

De șapte luni, Eduard Novak conduce Comitetul Național Paralimpic și este mulțumit de ce a reușit împreună cu echipa sa. El a spus că ceea ce fac ei este unic în Europa. În trecut, funcționau doar câteva sporturi, dar acum Comitetul coordonează 29 de sporturi. Novak a explicat că trebuie să dezvolte multe sporturi individuale de vară și de iarnă și că, de când a preluat conducerea, s-au organizat numeroase evenimente pentru promovarea sportului în România.

Novak, cel mai medaliat sportiv român la Jocurile Paralimpice, a anunțat că, în primăvara viitoare, va decide dacă va participa la Jocurile Paralimpice de la Los Angeles în 2028. El a explicat că a fost la Jocurile Paralimpice în diferite roluri: ca sportiv, ca președinte al Federației Române de Ciclism și ca ministru, și că ar putea participa și acum, ca președinte al Comitetului Național Paralimpic.