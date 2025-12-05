Lista documentelor pentru ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală). Luna decembrie începe pentru contribuabili cu o serie de obligații fiscale importante, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice care desfășoară activități economice.

În ansamblu, primele două săptămâni ale lunii sunt marcate de depunerea unor declarații informative esențiale, de notificări privind regimul TVA, dar și de obligații specifice operatorilor de produse accizabile.

Prima zi importantă din calendarul fiscal a fost marți, 2 decembrie.

Formularul 394, declarația informativă privind livrările și achizițiile interne, trebuie depus de toți contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA. Raportarea furnizează ANAF informații detaliate despre operațiunile taxabile din perioada anterioară (luna, trimestru, etc). Pe baza ei, Fiscul poate verifica concordanța datelor declarate de partenerii comerciali.

Formularul D406 – SAF-T, raportarea electronică standardizată care oferă autorităților acces la o imagine completă a situației fiscale și contabile a contribuabililor. Obligația vizează marii contribuabili, contribuabilii mijlocii și mici, dar și nerezidenții înregistrați doar în scop de TVA, în funcție de calendarul propriu de implementare.

În plus, furnizorii de servicii poștale autorizate trebuie să depună Formularul 395, privind trimiterile poștale interne cu plata ramburs, raportând livrările pentru care banii sunt încasați de operatorul poștal în numele expeditorului.

Operatorii digitali care intermediază servicii de transport alternativ, precum Uber sau Bolt, depun Formularul 397 până cel mai târziu pe 2 decembrie, prin care raportează activitățile de ride-sharing realizate pe teritoriul României, notează termene.ro. Această raportare este reglementată prin OUG nr. 49/2019 și contribuie la monitorizarea sectorului.

Pe 8 decembrie, contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care au efectuat achiziții intracomunitare taxabile și care până acum au avut perioadă fiscală trimestrială sunt obligați să treacă la perioada fiscală lunară.

Aceștia depun declarații de mențiuni prin formularele 010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 070 sau formularul electronic 700, în funcție de situația fiecăruia.

Notificarea schimbării perioadei fiscale este esențială pentru ca Fiscul să poată urmări corect raportările intracomunitare și colectarea TVA.

Ziua de 10 decembrie are un rol deosebit pentru traderii de energie și gaze, dar și pentru contribuabilii care intenționează să iasă din evidența de TVA sau să aplice regimul special pentru agricultori.

Traderii de energie electrică și gaze naturale depun Formularul 089, o declarație pe propria răspundere prin care confirmă că activitatea principală o reprezintă revânzarea, iar consumul propriu nu depășește 1% din cantitățile cumpărate. Această declarație este necesară pentru aplicarea mecanismului de taxare inversă.

Tot în această zi, contribuabilii care nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal pot solicita ieșirea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA prin formularele 010, 020, 070 sau 700.

În paralel, fermierii și alte persoane impozabile din agricultură pot notifica aplicarea sau încetarea regimului special pentru agricultori, folosind, în funcție de caz, unul dintre formularele 010, 016, 020, 070 sau 700.

Data de 15 decembrie reprezintă una dintre cele mai încărcate zile pentru operatorii din domeniul produselor accizabile, care au obligația de a depune mai multe tipuri de raportări.

Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii trebuie să depună situațiile eliberărilor pentru consum de produse din tutun, aferente lunii precedente, prin anexele 3 și 4.

Operatorii economici cu autorizații de utilizator final depun situațiile centralizatoare privind achizițiile, utilizările și livrările de produse accizabile, conform anexei 26, ce acoperă atât produsele energetice, cât și alcoolul etilic și produsele alcoolice.

Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali transmit situațiile privind achizițiile și importurile de produse accizabile, prin anexa 19.

De asemenea, antrepozitele fiscale de producție și depozitare raportează operațiunile cu alcool, vinuri, bere, tutun prelucrat și produse energetice, conform anexelor 12–17.

Jurnalele de combustibil pentru aviație și navigație (anexele 29–32) și evidențele privind marcajele fiscale (anexa 42) completează setul complex de obligații aferente datei de 15 decembrie.