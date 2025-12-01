Preşedintele ANAF, Adrian Nica, afirmă că percepţia publică potrivit căreia instituţia nu îşi face suficient treaba este, în opinia sa, una corectă, iar acest lucru ar trebui să reprezinte un punct de plecare pentru schimbare.

Nica a transmis că îşi doreşte o transformare profundă în modul în care inspectorii fiscali relaţionează cu cetăţenii şi companiile, astfel încât contribuabilul corect să nu se mai simtă presat sau nedreptăţit. Oficialul a arătat că obiectivul său pe termen mediu este ca, peste unu-doi ani, oamenii care îşi plătesc onest taxele să poată afirma că Fiscul îşi îndeplineşte responsabilităţile cu profesionalism şi integritate.

Într-o emisiune difuzată de Antena 3, Nica a explicat că percepţia negativă privind activitatea ANAF este justificată, însă a insistat că prin acţiuni concrete şi printr-un proces amplu de transparentizare instituţia poate recâştiga treptat încrederea contribuabililor.

El a mai transmis că vrea să transmită un mesaj ferm conform căruia ANAF se poziţionează ca partener al contribuabilului onest, în timp ce urmăreşte să combată concurenţa neloială generată de cei care activează în zona gri şi evită plata obligaţiilor fiscale.

„Vreau să vă spun că percepţia vizavi de ANAF că nu-şi face treaba suficient e una corectă. Eu, prin acţiunile pe care le întreprindem şi prin transparentizarea acţiunilor noastre vreau uşor, uşor să câştig încrederea cetăţenilor în faptul că ştim să ne facem treaba, că ştim ce avem de făcut şi pe de altă parte vreau să dau un mesaj clar că suntem partenerii contribuabilului onest şi vrem şi noi un mediu curat astfel încât contribuabilii care lucrează inclusiv în zona gri să nu facă o concurenţă neloială, prin neplata taxelor, contribuabilului de bună credinţă”, a declarat Adrian Nica.

Şeful ANAF a menţionat că nu poate evalua strategiile predecesorilor săi, dar a subliniat că, în mandatul său, transparenţa reprezintă o regulă esenţială.

„Transparența e totală”, a promis Nica.

Președintele ANAF a declarat că după controalele începute instituţia va publica, pe domenii de activitate, sumele stabilite suplimentar, astfel încât publicul să aibă o imagine clară.

Adrian Nica a adăugat că, indiferent dacă un contribuabil a avut un comportament fiscal corect sau nu, toţi cei care depun declaraţii reprezintă baza prin care ANAF îşi poate îndeplini planul de încasări.

În acest context, Nica a afirmat că doreşte să pună capăt practicii în care contribuabilul este „călcat în picioare” doar pentru a se realiza un anumit plan.

De asemenea, a precizat că este dispus să publice metodologia de control pentru acţiunile ample pe care instituţia le va desfăşura, considerând că aceasta ar consolida transparenţa şi ar întări încrederea publică.