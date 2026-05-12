Șeful Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a anunțat marți, 12 mai 2026, că instituția va verifica mai atent persoanele care au averi mari, dar nu pot explica de unde provin banii. El a anunțat că vor fi mai multe controale pentru depistarea veniturilor nedeclarate și a evaziunii fiscale.

Nica a dat ca exemplu un caz descoperit recent de ANAF. Inspectorii au verificat cumpărarea unor mașini și au observat că o persoană își luase un Ferrari pe firma sa, deși firma era din domeniul salubrității. După controale mai amănunțite, autoritățile au descoperit o evaziune fiscală de 18 milioane de lei. El a spus și că este posibil ca Ferrari-ul să fie scos la vânzare de ANAF.

„Cred că eforturile pe care le facem și concentrarea în perioada următoare pe persoane cu avere versus venituri nedeclarate o să crească. O să intensificăm și mai mult controalele în zona asta. Să vă dau un exemplu banal la care ANAF a ajuns în această perioadă și l-am și prezentat pe pagină. Urmărind o achiziție de mașini, colegii noștri au văzut că un cetățean și-a cumpărat un Ferrari, evident pe firmă. Firma era de salubritate. Și după aceea au continuat controlul și, uite așa, evaziune fiscală – 18 milioane (de lei – n. r.). Probabil o să vindem un Ferrari în următoarea perioadă, așa că puteți să strângeți bani să vă cumpărați", a afirmat Adrian Nica.

Președintele ANAF a mai declarat că instituția are nevoie de mai multe instrumente pentru a controla persoanele fizice. El a povestit și cazul unui fotbalist român cunoscut, fără să-i spună numele, care și-a cumpărat un Aston Martin când a ajuns în Italia.

Fotbalistul i-ar fi spus că a fost oprit de trei ori de autoritățile fiscale italiene, care au vrut să verifice dacă avea venituri suficiente pentru mașina respectivă. După ce au confirmat că veniturile erau în regulă, l-au lăsat să plece. Nica consideră că și structura Antifraudă din România ar trebui să facă astfel de verificări și spune că fără măsuri mai dure împotriva evaziunii fiscale nu se poate progresa.

„Vom monitoriza apoi și sper să convingem puterea politică să acorde ANAF noi instrumente în zona persoanelor fizice. O să vă dau exemplul unui celebru fotbalist român – nu o să-i spun numele – care mi-a povestit o scenă simplă. Odată ajuns în Italia, primul lucru și-a cumpărat un Aston Martin. De ce? Când ești tânăr, vrei un Aston Martin. A ieșit de trei ori pe stradă. De trei ori l-a oprit garda de finanțe. De ce l-a oprit? Să vadă dacă are veniturile aferente. A dat buletinul, au văzut că are veniturile aferente, l-au lăsat să plece. Cred că și Antifrauda trebuie în curând să facă asta. Dacă nu vom avea astfel de măsuri dure, nu putem înainta”, a mai transmis președintele ANAF marți, 12 mai 2026.

Adrian Nica a participat marți, 12 mai 2026, la lansarea oficială a IFA România, eveniment la care au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice, experți fiscali, antreprenori, economiști, consultanți și lideri ai mediului de afaceri. Organizația este afiliată la International Fiscal Association, una dintre cele mai importante organizații internaționale din domeniul fiscalității, cu sediul în Olanda.

IFA România își propune să devină o platformă independentă și neutră de dialog între autorități, mediul academic, consultanți fiscali, avocați, economiști, reprezentanți ai companiilor și specialiști în fiscalitate internațională. Inițiativa apare într-un context economic și fiscal aflat într-o continuă schimbare, în care colaborarea dintre instituții și profesioniști din domeniu este considerată tot mai importantă.

Federația Internațională de Fiscalitate este singura organizație internațională non-guvernamentală și non-sectorială dedicată exclusiv aspectelor fiscale. Scopul său este promovarea și studiul legislației fiscale internaționale și comparative, precum și analizarea impactului economic al fiscalității. Activitatea organizației se desfășoară prin congrese anuale, publicații științifice și proiecte de cercetare, temele abordate fiind alese în funcție de evoluțiile fiscale și schimbările legislative din diferite state.

În prezent, IFA are aproape 12.000 de membri din aproximativ 100 de țări, iar în 62 dintre acestea funcționează filiale naționale. În statele unde nu există încă astfel de filiale, specialiștii se pot înscrie direct în organizație.

Filiala din România a fost recunoscută oficial în cadrul Congresului IFA desfășurat la Kyoto, Japonia, în perioada 30 septembrie 2007 – 5 octombrie 2007. Înființarea acesteia a avut loc cu sprijinul permanent al Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

IFA România urmărește să promoveze studiul fiscalității și să creeze un cadru de întâlnire și colaborare pentru toți cei interesați de acest domeniu. Organizația își propune să susțină schimbul de idei între mediul de afaceri, cel academic și autoritățile de reglementare, pentru a contribui la dezvoltarea unui dialog eficient și a unei colaborări mai bune în domeniul fiscal din România.