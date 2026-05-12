„BRD – Groupe Société Générale anunță aderarea voluntară la Contractul Colectiv de Muncă negociat la nivelul sectorului bancar, recent încheiat între Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) și federațiile sindicale reprezentative FSIF și FSAB. Documentul, semnat pentru o perioadă de doi ani, este aplicabil atât băncilor membre ale CPBR, cât și altor bănci care aderă la contractul încheiat”, a transmis banca într-un comunicat.

„BRD a participat la negocierile acestui Contract Colectiv de Muncă în calitate de invitat și, ulterior semnării, a transmis părților semnatare solicitarea oficială de aderare la contract. Această decizie permite aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă negociat la nivel de sector și în cadrul BRD, asigurând astfel continuitatea beneficiilor negociate de CPBR pentru angajații băncii. Prin această abordare, BRD își reafirmă angajamentul de a avea un dialog social constructiv, precum și preocuparea pentru un cadru de muncă echitabil pentru toți angajații săi. Aderarea la contractul colectiv de muncă încheiat de către CPBR cu federațiile sindicale FSIF și FSAB reflectă dorința băncii de a contribui la un mediu de lucru predictibil și responsabil, într-un context caracterizat de transformări profunde ale industriei bancare și pieței muncii”, a transmis BRD.

Amintim că pe 20 aprilie 2026 a fost semnat un nou Contract Colectiv de Muncă în sectorul bancar din România, document care a intrat în vigoare la data de 1 mai 2026. Contractul introduce un salariu minim negociat de 5.000 de lei începând din mai 2026, care urmează să crească la 5.500 de lei din mai 2027. De asemenea, este menținut un pachet de protecție în caz de concediere, care prevede acordarea a între unu și șase salarii brute compensatorii, în funcție de vechimea în muncă.

În plus, pentru angajații cu o vechime de peste 15 ani în sistemul bancar și care se află la cel mult cinci ani de pensionare, contractul prevede acordarea unui salariu compensator suplimentar. Această măsură este considerată un element important de protecție socială, într-un context caracterizat de restructurări și incertitudini în sectorul bancar.