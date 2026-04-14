Autoritățile olandeze îi aduc în fața instanței pe Douglas W., Bernhard Z. și Jan B., considerați principalii suspecți în cazul jafului comis în ianuarie anul trecut la Muzeul Drents. Dosarul este unul complex, cu implicații internaționale, având în vedere că obiectele furate aparțin patrimoniului național al României.

Un al patrulea suspect, acuzat că ar fi furnizat plăcuțele de înmatriculare folosite în timpul operațiunii de fugă, nu face parte din acest prim proces și va fi judecat separat, spre finalul anului. Procurorii olandezi încearcă să stabilească în ce măsură fiecare dintre inculpați a contribuit la organizarea și executarea furtului.

Furtul a avut loc într-un mod extrem de violent și neobișnuit pentru astfel de infracțiuni. Potrivit anchetatorilor, suspecții au folosit un dispozitiv exploziv puternic pentru a distruge una dintre ușile muzeului, reușind astfel să pătrundă rapid în incintă și să sustragă obiectele vizate.

Printre bunurile furate s-au numărat Coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări dacice, exponate împrumutate de Muzeul Național de Istorie a României pentru o expoziție temporară. Modul de operare, dar și valoarea simbolică a pieselor, au transformat cazul într-unul extrem de mediatizat, generând reacții puternice atât în Olanda, cât și în România.

După mai multe luni de investigații, autoritățile au reușit să recupereze o parte importantă din tezaurul furat. La începutul lunii aprilie, anchetatorii au anunțat că au fost găsite coiful de aur și două dintre cele trei brățări dacice.

Această evoluție a fost posibilă în urma unor înțelegeri încheiate cu doi dintre suspecți, care au decis să coopereze după o perioadă îndelungată în care au refuzat să ofere informații. Recuperarea pieselor a fost considerată un moment-cheie al anchetei, reducând riscul pierderii definitive a unor artefacte de valoare istorică excepțională.

În cadrul procesului, procurorii urmează să prezinte detalii despre acordurile încheiate cu unii dintre inculpați. Potrivit informațiilor din dosar, aceste înțelegeri ar putea duce la pedepse mai reduse pentru Douglas W. și Jan B., în schimbul cooperării lor cu anchetatorii.

Pe de altă parte, Bernhard Z. respinge categoric acuzațiile. Avocatul său a subliniat că nu există niciun acord cu procurorii și că acesta neagă implicarea în jaf. Diferențele de strategie între inculpați ar putea influența semnificativ evoluția procesului.

Pe parcursul audierilor preliminare, inculpații au ridicat și probleme legate de modul în care s-a desfășurat ancheta. Aceștia au susținut că ar fi fost supravegheați de serviciile de informații olandeze, acuzații care ar putea complica procesul din punct de vedere procedural.

Bernhard Z. a mers mai departe, afirmând că ar fi descoperit dispozitive de ascultare în celula sa, acuzații care nu au fost confirmate oficial, dar care au fost aduse în atenția instanței.

Ancheta include și probe materiale considerate esențiale de către procurori. În cazul lui Jan B., anchetatorii susțin că acesta ar fi cumpărat unelte precum un baros și un ciocan de lemn cu doar două zile înainte de comiterea furtului.

Mai mult, ADN-ul său ar fi fost identificat pe o rangă descoperită în sala de expoziție, ceea ce ar putea constitui o probă importantă în stabilirea vinovăției. Instanța va analiza aceste elemente, alături de alte dovezi, pentru a contura responsabilitatea fiecărui inculpat.

Cazul este considerat unul emblematic nu doar pentru sistemul de justiție olandez, ci și pentru protejarea patrimoniului cultural la nivel european. Furtul unor artefacte de o asemenea importanță a ridicat semne de întrebare legate de securitatea muzeelor și de modul în care sunt gestionate exponatele valoroase.

Pentru România, cazul are o încărcătură specială, coiful de la Coțofenești fiind unul dintre cele mai importante simboluri ale civilizației dacice.

Deși o parte din tezaur a fost recuperată, procesul care începe la Assen trebuie să ofere răspunsuri esențiale: cine sunt responsabilii direcți și indirecti, dar și cum a fost posibil ca astfel de obiecte să fie furate dintr-un muzeu european.

Răspunsurile vor avea implicații nu doar juridice, ci și pentru modul în care instituțiile culturale își vor regândi sistemele de securitate în viitor.