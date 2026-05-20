Furtul aurului dacic, realizat la comandă. Potrivit informațiilor oferite de Ernest Oberländer-Târnoveanu în podcastul realizat de George Buhnici, furtul pieselor de tezaur din muzeul din Olanda a fost unul profesionist și realizat la comandă.

Fostul director al Muzeului Național de Istorie a explicat că autorii jafului aveau informații detaliate despre organizarea instituției și despre obiectele expuse. În opinia sa, hoții nu au urmărit cantitatea cea mai mare de aur, ci au ales ținte cu o puternică valoare simbolică și identitară.

Ernest Oberländer-Târnoveanu a atras atenția asupra faptului că spărgătorii au ignorat alte obiecte de aur mult mai grele decât coiful și brățările dacice furate. El a precizat că în expoziție exista inclusiv o piesă care conținea aproape 2,5 kilograme de aur, însă aceasta nu a fost atinsă de autori, ceea ce ar demonstra că jaful a fost atent planificat și executat pe baza unor informații precise.

„Acești spărgători au trecut pe lângă obiecte de aur mult mai grele decât coiful și îmbrățările. Era acolo o piesă, nu vreau să spun care, care avea aproape 2,5 kg de aur. Este un furt la comandă cu informații foarte detaliate privind organizarea instituției în care era expoziția”, a spus fostul director al Muzeului Național de Istorie.

În cadrul podcastului s-a discutat și despre modul în care sistemele de securitate ale muzeului păreau solide doar la nivel teoretic. Fostul director al Muzeului Național de Istorie a susținut că securitatea era „imbatabilă” doar pe hârtie, în timp ce reacția autorităților olandeze a fost lentă după producerea furtului.

De asemenea, el a criticat lipsa unei comunicări de criză eficiente din partea autorităților române.

Discuția dintre George Buhnici și Ernest Oberländer-Târnoveanu a abordat și dimensiunea simbolică a aurului dacic, cei doi analizând felul în care aceste obiecte sunt legate de identitatea națională și de dezbaterile privind rădăcinile istorice ale românilor.

