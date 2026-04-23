Reprezentanții muzeului explică faptul că piesa, una dintre cele mai importante din patrimoniul istoric românesc, poartă și urmele unui incident recent de mare impact. În perioada următoare, coiful va intra într-o serie de investigații de specialitate, menite să stabilească etapele necesare pentru readucerea sa cât mai aproape de forma inițială.

Decizia de expunere pe orizontală are rolul de a asigura stabilitatea obiectului, evitând presiunile asupra zonelor vulnerabile, în timp ce acesta este păstrat în condiții de siguranță pe o pernă de conservare realizată special pentru acest scop.

„Coiful de la Coțofenești adaugă, astăzi, un nou episod îndelungatei sale istorii: acela al unui furt violent, care a lăsat urme asupra integrității sale fizice. În perioada următoare, piesa va fi supusă unor serii de investigații de specialitate, menite să stabilească etapele necesare readucerii sale la forma inițială”, au transmis joi reprezentanții Muzeului.

Procesul de restaurare planificat de specialiști include mai multe etape. Una dintre acestea vizează reatașarea obrăzarului drept, care s-a desprins în zona unei intervenții anterioare realizate de experții muzeului în anul 2019. Potrivit specialiștilor, o astfel de operațiune este frecvent întâlnită în restaurarea obiectelor metalice.

O a doua etapă a intervenției va fi una mai complexă și va necesita o abordare atentă, întrucât urmărește readucerea coifului la diametrul său inițial. În prezent, piesa prezintă o ușoară aplatizare, ceea ce impune o strategie de restaurare detaliată.

„O a doua etapă, însă, va necesita o abordare mai atentă și o strategie complexă: readucerea coifului la diametrul său inițial, având în vedere că, în prezent, piesa prezintă o ușoară aplatizare”, au explicat specialiștii de la MNIR.

În același timp, Muzeul Național de Istorie (MNIR) consideră important ca publicul să aibă ocazia să vadă coiful în starea sa actuală, înainte de începerea procesului de restaurare propriu-zis.

După finalizarea intervențiilor, instituția își propune ca piesa să revină în expoziția Tezaur Istoric, într-o formă complet restaurată, cu înfățișarea sa refăcută prin proceduri de conservare și restaurare atent documentate.

„Ne dorim ca, în cel mai scurt timp, să putem readuce coiful de la Coțofenești în cadrul expoziției Tezaur Istoric, cu înfățișarea sa completă, redobândită prin intervenții de conservare și restaurare bine documentate”, mai transmite Muzeul.

Anunțul specialiștilor de la Muzeul Național de Istorie (MNIR) a venit după ce coiful de la Coțofenești și două brățări dacice recuperate au ajuns marți în România, fiind aduse din Olanda sub escorta jandarmilor.