Alexandru Nazare a precizat că această direcție constituie baza discuțiilor pe care ministerul le va deschide în perioada următoare cu privire la construcția bugetară. Potrivit ministrului, procesul de elaborare a bugetului pentru 2026 va începe în curând, după finalizarea rectificării bugetare.

În contextul speculațiilor privind o eventuală creștere a TVA, Nazare subliniază că această variantă nu se află în planurile ministerului. În ceea ce privește discuțiile din coaliție, acestea urmează să se desfășoare pe parcursul mai multor săptămâni, având în vedere complexitatea subiectului.

„Vom demara în perioada următoare discuțiile asupra proiecției pe buget pentru 2026. Am spus de mai multe ori că nu avem această ipoteză a creșterii TVA pentru 2026 luat în calcul, că se vehicula acest lucru. Plecăm de la ipoteza că TVA rămâne neschimbat pentru 2026. Bineînțeles că discuțiile vor fi complexe, pe câteva săptămâni. Tocmai am închis rectificarea bugetară și de săptămâna viitoare vom începe pregătirile pentru elaborarea bugetului pe 2026”, a declarat Alexandru Nazare la B1 TV.

O atenție specială este acordată domeniului HoReCa, unde TVA se află într-o situație distinctă față de celelalte sectoare. Ministrul afirmă că vor exista discuții în coaliție privind încasările înregistrate în ultimele luni de vară, iar în acest moment există o înclinație spre menținerea TVA la nivelul de 11% pentru anul 2026. Decizia finală urmează însă să fie luată în cadrul coaliției.

„Vom avea o discuție în coaliție legate de încasările în HoReCa pe ultimele luni de vară și repet că înclinăm pentru a menține TVA la 11% în 2026, dar o decizie va fi luată în coaliție, că așa e normal”, a completat ministrul.

Referindu-se la acuzația lansată de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, conform căreia taxa pe sere și solarii ar fi fost introdusă pe ascuns, Alexandru Nazare respinge ferm această interpretare. El afirmă că măsura a fost discutată în coaliție, în cadrul unui grup de lucru în care au participat numeroși reprezentanți ai asociațiilor și ai administrației locale.

De asemenea, subliniază că pachetul legislativ a trecut de două ori prin Parlament, ceea ce infirmă ideea unei introduceri netransparente. Ministrul adaugă că eventualele îmbunătățiri pot fi analizate cu argumente concrete, dar că discuțiile purtate în spațiul public fără fundament nu ajută la obținerea rezultatelor așteptate de populație.

„Nu cred că putem vorbi de o chestine de acest gen, că am avut discuții în coaliție, a fost un grup de lucru care a cuprins foarte mulți reprezentanți ai asciațiilor, inclusiv din zona de administrație locală. Deci nu poate fi vorba de așa ceva. Plus că aceste măsuri au trecut de două ori prin Parlament. Repet, dacă sunt chestiuni punctuale de îmbunătățit, cu argumente, le putem purta, dar nu ne ajută să vorbim de ele în spațiul public, că oamenii așteaptă de la noi rezultate”, a conchis acesta.

În încheiere, Alexandru Nazare a reamintit că România se afla în întârziere cu implementarea jalonului din PNRR privind controversata impozitare a proprietății, depășind cu doi ani termenul stabilit. Neadoptarea reformei ar fi pus în pericol accesul la fondurile europene, motiv pentru care măsurile au fost necesare pentru a evita pierderea finanțării.