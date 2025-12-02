După expirarea acestui termen, avertizează Primăria Oradea, cei care nu au achitat taxa sau nu și-au plătit restanțele își pierd automat dreptul asupra locului de parcare, care va fi redistribuit printr-o nouă procedură de atribuire.

Municipalitatea recomandă efectuarea plăților online pentru a evita aglomerația de la ghișeele situate la parterul Palatului Administrativ. Taxa poate fi achitată prin site-ul Primăriei Oradea, în secțiunea „Fă o plată”, accesibilă pe bază de CNP sau user/parolă, prin Ghișeul Online sau prin aplicația MobilePay.

„Pentru prelungirea dreptului de utilizare a locului de parcare, contribuabilii trebuie să nu aibă restanţe la bugetul local. Este necesară achitarea integrală a taxei de parcare pentru anul 2026, precum şi a tuturor restanţelor la impozitele şi taxele locale, până la data de 31 decembrie 2025”, a transmis vineri Primăria Oradea, potrivit eBihoreanul.

Orădenii care nu efectuează plata până la termen nu vor mai putea achita taxa după miezul nopții dintre ani, iar rubrica aferentă parcării de domiciliu va fi dezactivată automat din contul utilizatorilor. În ianuarie 2025, municipalitatea a redistribuit 1.183 de locuri de parcare vacante după ce titularii nu și-au achitat taxele până la finalul anului precedent.

Începând cu 21 noiembrie, Primăria Oradea a suspendat atribuirea către solicitanți a locurilor de parcare declarate libere până în luna martie a anului viitor. În această perioadă, angajații municipalității vor inventaria și numerota toate cele 27.652 de locuri de parcare din oraș, care urmează să fie gestionate digital.

De asemenea, Primăria Municipiului Oradea a anunțat că a finalizat lucrările de amenajare peisagistică pe strada Averescu, în proximitatea podului Dacia, pe o suprafață de 3.245 mp. Intervenția face parte din programul municipal de revitalizare a spațiilor verzi și de modernizare a coridoarelor urbane intens circulate.

Noua amenajare include plantarea a peste 400 de arbuști și plante perene, selectate pentru diversitate cromatică și texturală, precum Lavandula, Perovskia, Gaura, Agapanthus, Hemerocallis, Miscanthus, Pennisetum, Veronica, Salvia, Caryopteris, Crocosmia și altele. Spațiul verde este completat de arbori cu valoare ornamentală ridicată – Betula pendula multistem, Pinus nigra și Lagerstroemia indica – și de 595 mp de gazon rulou, contribuind la aspectul unitar și modern al zonei.

Pentru funcționarea optimă a vegetației a fost instalat un sistem automatizat de irigații, iar zonele plantate au fost pregătite cu substrat profesional, pătură de mulcire decorativă și folie antiburuieni. Au fost realizate lucrări de igienizare și corecție a vegetației existente, iar separatoare de gazon au fost montate pentru delimitări curate. Amenajarea beneficiază de un program de mentenanță pe o perioadă de 36 de luni, care va asigura dezvoltarea corespunzătoare a plantelor și păstrarea aspectului estetic.