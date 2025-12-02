Noile taxe pentru solarii şi posibila majorare a impozitului pe terenurile agricole, incluse în Pachetul 2 de măsuri de austeritate aprobat de Parlament, au creat îngrijorare profundă în rândul producătorilor agricoli. Actul normativ se află în prezent la Curtea Constituţională, iar incertitudinea a amplificat tensiunile din sector.

Gabi Corodeanu, consilier onorific al ministrului Agriculturii, a explicat la emisiunea Agrostrategia de pe TVR 1 că acestea au fost principalele subiecte ridicate de fermieri în discuţia cu Florin Barbu, la o întâlnire organizată la Bacău.

Potrivit lui Gabi Corodeanu, una dintre cele mai importante întrebări adresate ministrului a vizat impozitul pe terenurile agricole pentru anul fiscal 2026. Fermierii au reclamat lipsa de predictibilitate şi dificultatea de a-şi planifica bugetele pentru anul viitor.

Ministrul Florin Barbu ar fi dat asigurări că impozitul pe terenurile agricole nu poate creşte până în 2026, deoarece legea impune ca orice majorare să fie aprobată cu cel puţin şase luni înainte de finalul anului fiscal. În acest context, o eventuală creştere ar putea fi aplicată cel mai devreme începând cu anul fiscal 2027.

„Una dintre întrebările adresate de către fermieri ministrului Agriculturii, Florin Barbu, a fost legată de creșterea impozitului pe teren din anul fiscal 2026. Știți foarte bine că în ultima perioadă cu aceste modificări legislative, fermierii au intrat în corzi, întrucât nu știu ce predictibilitate să aibă pentru anul viitor, cum să-și gestioneze fondurile. Domnul ministru Florin Barbu ne-a asigurat că, cel puțin pentru anul 2026, impozitul pe terenurile agricole nu au cum să crească. Pentru că există niște etape legislative, aceste măriri de impozite ar trebui să fie aprobate cu șase luni înainte de finalitatea anului fiscal, și atunci nu au cum să fie puse în practică în anul 2026. Deci s-ar aproba cu anul fiscal 2027, cel puțin așa ni s-a spus în momentul de față”, a spus fermierul din județul Bacău, potrivit agrointel.ro.

Un alt subiect fierbinte a fost impozitul pe solarii, care ar urma să fie încadrate la categoria construcţiilor. Fermierii au cerut clarificări legate de modul de calcul, mai ales în cazul persoanelor fizice.

Conform explicaţiilor primite de la ministrul Agriculturii, stabilirea unui impozit ar fi extrem de dificilă, deoarece solariile au structuri foarte diferite. Există solarii realizate din lemn sau metal, cu folii de calități variabile, iar în lipsa unei valori standard nu se poate calcula un impozit unitar pentru persoane fizice.

„Discuția cu domnul ministru a fost legată și de impozitul pe solarii. Pentru că știm foarte bine că avem foarte mulți legumicultori, care în momentul de față nu știu exact cum se va calcula acest impozit, având în vedere că intră prin această modificare legislativă la nivelul de construcție. Și atunci noi s-am întrebat, domnule, impozitul o să fie calculat ca pentru o casă? Adică în momentul în care am câteva mii de metri pătrați de solarii, având în vedea că-s construcții, cât o să plătesc impozit? Doar că domnul ministru ne-a spus foarte clar că nu prea au cum să calculeze cei de la Finanțe un impozit pentru solarii, pentru că solariile, după cum bine știm, au diferite structuri. Adică sunt oameni care și-au făcut solarii din lemn, sunt care și-a făcut din structuri metalice, folii care acoperă solarile au diferite calități, și nu se poate stabili o valoare, cel puțin pentru persoanele fizice”, a explicat Gabi Corodeanu.

Pentru persoanele juridice, PFA-uri sau întreprinderi individuale, lucrurile ar putea sta diferit. În aceste cazuri, impozitarea ar putea fi realizată pe baza documentelor contabile şi a valorilor de inventar înregistrate.

Gabi Corodeanu a explicat că, în cazul persoanelor fizice, solariile nu sunt contabilizate nicăieri, ceea ce face imposibilă stabilirea unei baze clare de impozitare. Fermierii speră însă ca normele de aplicare să întârzie, aşa cum s-a întâmplat şi în alte situaţii legislative.

Legea adoptată de Parlament prevede că solariile, serele, răsadniţele, ciupercăriile şi silozurile vor beneficia de o reducere de 50% a impozitului, dacă nu sunt utilizate pentru alte activităţi economice. Această prevedere este inclusă în modificarea articolului 456 din Codul fiscal.

Actul normativ a fost adoptat la vot final pe 18 noiembrie şi trimis spre promulgare, dar a fost contestat la CCR. Dacă va fi declarat constituţional, va intra în vigoare de anul viitor, existând însă şi varianta ca Guvernul să intervină prin ordonanţă de urgenţă până la finalul anului.