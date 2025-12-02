Guvernul României a stabilit pentru luna decembrie 2025 un preț maxim de 0,31 lei pe kilowatt-oră (kWh), TVA inclus, pentru consumatorii casnici de gaze naturale. Măsura face parte dintr-o schemă de sprijin menită să protejeze familiile pe perioada sezonului rece și este valabilă până la 31 martie 2026.

Plafonarea prețului se realizează în baza Ordonanței de Urgență nr. 6/2025, care reglementează măsuri speciale pentru clienții finali din piața de energie electrică și gaze naturale.

Autoritățile au subliniat că această măsură oferă stabilitate financiară pentru populație și că, datorită stocurilor pline din depozitele de gaze ale României, prețul nu va înregistra majorări pe parcursul iernii.

Comisia de Reglementare pentru Energie și Apă din Bulgaria (EWRC) a stabilit pentru luna decembrie 2025 un preț reglementat al gazelor naturale de 63,01 leva (aproximativ 32,22 euro) per megawatt-oră (MWh) pentru furnizorii finali și producătorii de energie termică. Această valoare reprezintă prețul de bază, fără includerea costurilor suplimentare precum transportul, accizele și TVA-ul, care vor fi adăugate ulterior pentru consumatorii casnici.

Decizia autorităților reflectă o scădere de 4,3% față de prețul din noiembrie 2025, evoluție explicată prin cotațiile mai reduse de pe piețele internaționale. Astfel, deși prețul de bază a fost redus, consumatorii casnici vor achita o sumă mai mare după includerea tuturor taxelor și tarifelor suplimentare.

Consumatorii casnici din Ungaria beneficiază în decembrie 2025 de prețuri extrem de reduse la gazele naturale, ca urmare a politicii guvernamentale stricte de plafonare a utilităților (rezsicsökkentés). Guvernul menține tarifele fixe și reglementate la niveluri foarte mici pentru consumul mediu al gospodăriilor, protejându-i astfel de volatilitatea pieței.

Prețul final plafonat este de aproximativ 0,102 HUF pe megajoule, echivalentul a circa 3,6 HUF pe kilowatt-oră. În termeni europeni, aceasta se traduce la aproximativ 0,9–1,0 eurocenți pe kWh, TVA inclus, plasând Ungaria printre țările cu cele mai accesibile prețuri pentru gaze naturale din Uniunea Europeană.

Consumatorii casnici din Germania plătesc în decembrie 2025, în medie, între 11 și 13 cenți de euro pe kilowatt-oră (kWh) pentru gazele naturale, valoarea exactă variind în funcție de furnizor și regiune.

Prețul final include costul gazului, tarifele de rețea, accizele, taxa pe CO2 și TVA-ul, ceea ce face ca factura să fie complet reflectivă pentru consumul real.

În Franța, piața gazelor naturale este complet liberalizată, iar tarifele reglementate au fost eliminate din iulie 2023. Astfel, consumatorii plătesc prețuri de piață care variază lunar, în funcție de cotațiile internaționale.

Pentru luna decembrie 2025, Comisia de Reglementare a Energiei (CRE) a stabilit un preț de referință – Prix Repère – care servește ca indicator pentru ofertele disponibile.

În baza acestui reper, un consumator mediu care utilizează gazul pentru încălzire va plăti aproximativ 10,28 eurocenți pe kWh, iar pentru apă caldă și gătit prețul se ridică la circa 13,40 eurocenți pe kWh.

În plus, abonamentul lunar este estimat la 27,57 €, ceea ce duce la o factură medie totală de aproximativ 114,51 € pe lună pentru o gospodărie obișnuită, în funcție de consumul efectiv.

În Spania, consumatorii casnici plătesc în decembrie 2025, în medie, între 9 și 11 eurocenți pe kilowatt-oră (kWh) pentru gaze naturale, valoarea exactă variind în funcție de furnizor și tipul de contract. Piața spaniolă funcționează ca o piață liberă, dar reglementată, oferind atât tarife reglementate, cât și oferte private.

Guvernul menține Tariful de Ultimă Instanță (TUR – Tarifa de Último Recurso), revizuit trimestrial, ca opțiune stabilă pentru consumatori. În decembrie, TUR este estimat la 6-7 cenți/kWh, fără TVA, fiind astfel una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru gospodării.

Majoritatea consumatorilor optează însă pentru contracte pe piața liberă, unde prețurile, de regulă între 9 și 11 cenți/kWh cu TVA inclus, pot fi fixe sau indexate la evoluția pieței, în funcție de furnizorii precum Naturgy, Endesa sau Iberdrola.

Pentru luna decembrie 2025, Autoritatea de Reglementare a Energiei din Italia (ARERA) a stabilit un preț de referință pentru consumatorii casnici care încă beneficiază de piața reglementată, aproximativ 0,99 euro pe metru cub (Smc). Această valoare include costul materiei prime, transportul, stocarea, distribuția, taxele și TVA-ul și echivalează cu aproximativ 9,5–10,5 eurocenți pe kilowatt-oră.

Majoritatea gospodăriilor italiene au trecut pe piața liberă, unde prețurile variază semnificativ între furnizori precum Enel, Eni, A2A sau Iren și pot fi fie fixe, fie indexate la evoluția pieței angro, prin referinți precum PSV (Punto di Scambio Virtuale).

O familie medie din Italia poate estima o factură lunară de 120–150 de euro în lunile de iarnă, în funcție de consum și tipul contractului.

În decembrie 2025, consumatorii casnici din Olanda plătesc, în medie, între 11 și 14 eurocenți pe kilowatt-oră (kWh) pentru gazele naturale, valoarea exactă depinzând de furnizor și de tipul de contract. Majoritatea gospodăriilor au încheiate contracte pe piața liberă, dar mulți beneficiază încă de prețuri fixe pe termen lung, negociate anterior.

Prețul final include taxe guvernamentale semnificative, cum ar fi energiabelasting și contribuția pentru stocarea gazelor, care reprezintă o parte importantă din factura totală. Consumatorii cu contracte variabile plătesc prețuri ajustate lunar sau trimestrial, în funcție de evoluția pieței angro TTF (Title Transfer Facility), un hub major european, în timp ce cei cu preț fix se bucură de stabilitate contractuală.

În decembrie 2025, consumatorii casnici din Marea Britanie beneficiază de un plafon de preț pentru gazele naturale, stabilit de autoritatea de reglementare Ofgem. Măsura limitează suma maximă pe care furnizorii o pot percepe per kilowatt-oră și include și taxa zilnică de abonament, revizuită trimestrial.

Prețul unitar plafonat pentru gaz este estimat între 6 și 7 pence pe kWh, în timp ce taxa zilnică de abonament se situează în jurul valorii de 30-40 pence. Datorită acestui mecanism de protecție, o gospodărie medie din Marea Britanie plătește anual, pentru gaze și electricitate, între 1.600 și 1.800 de lire sterline.

Consumatorii casnici din Elveția plătesc în decembrie 2025 între 12 și 16 eurocenți pe kilowatt-oră (kWh) pentru gazele naturale, valoarea exactă variind în funcție de municipalitate și furnizorul local, de obicei întreprinderile municipale de utilități. Piața elvețiană nu este pe deplin liberalizată pentru clienții finali, iar guvernul nu a stabilit un plafon național de preț.

Prețul final include costul gazului, tarifele de rețea, TVA-ul și taxa federală pe CO2, care este semnificativă în Elveția. Furnizorii locali își ajustează tarifele periodic, adesea în funcție de evoluția piețelor angro europene, ceea ce duce la variații considerabile între regiuni sau chiar între orașe din același canton.

În Danemarca, consumatorii casnici plătesc în decembrie 2025, în medie, între 1,00 și 1,20 coroane daneze (aproximativ 13,4–16 eurocenți) pe kilowatt-oră (kWh) pentru gazele naturale, valoarea finală incluzând TVA-ul de 25% și taxa energetică energiafgift. Prețurile sunt determinate de piața liberă, fără plafon guvernamental fix, și variază în funcție de furnizor și tipul de contract, fie el fix sau variabil.

Consumatorii casnici din Polonia beneficiază în decembrie 2025 de un mecanism guvernamental de plafonare a prețului pentru gazele naturale, menit să îi protejeze de volatilitatea pieței. Autoritățile au stabilit un preț maxim de aproximativ 0,2462 PLN pe kilowatt-oră (24,62 groși/kWh), care include accizele, dar nu și TVA-ul, care se aplică ulterior, de regulă la cota redusă de 8%.

În termeni comparativi, această valoare se situează între 5 și 6 eurocenți pe kWh, în funcție de cota TVA și cursul valutar.

Consumatorii casnici din Croația beneficiază în decembrie 2025 de un preț reglementat la gaze naturale, menținut artificial la un nivel scăzut prin măsuri guvernamentale de plafonare. Această politică face parte din pachetele de sprijin adoptate pentru a proteja gospodăriile de fluctuațiile pieței și pentru a contracara efectele inflației și crizei energetice.

Prețul final pentru consumatori se situează între 5 și 6 eurocenți pe kilowatt-oră, TVA inclus, oferind o stabilitate considerabilă în comparație cu prețurile de pe piețele angro. Guvernul a extins această măsură până cel puțin la începutul anului 2026.

În decembrie 2025, prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeană prezintă variații semnificative, reflectând combinația dintre piețele libere, tarifele reglementate și schemele guvernamentale de plafonare aplicate diferit în fiecare țară.

Datele agregate de agenții de reglementare și analizele de piață indică un preț mediu european de aproximativ 9,5–11 eurocenți pe kilowatt-oră (kWh), TVA și taxe incluse.

Țările cu cele mai ridicate prețuri la gaze sunt Danemarca, Olanda, Suedia, Franța, Germania și Italia, în timp ce țările din Europa de Est, printre care și România, au prețuri mai convenabile.