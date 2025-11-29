Petrom, liderul pieței de carburanți din România, a majorat sâmbătă, 29 noiembrie 2025, prețul benzinei standard cu 4 bani pe litru, în timp ce motorina standard a rămas la nivelul precedent. Această ajustare vine după două reduceri de prețuri aplicate anterior în această săptămână.

În București, un litru de benzină standard costă acum între 7,50 și 7,56 lei, iar un litru de motorină standard se situează între 7,81 și 7,86 lei, conform datelor peco-online. La stația Petrom Vitan, prețurile afișate sunt 7,54 lei pentru benzina standard și 7,85 lei pentru motorină.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al benzinei a crescut cu 0,9%, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de aproximativ 3,5 lei pentru un plin de 50 de litri. Motorina a înregistrat o creștere medie de 2,6%, adăugând circa 10 lei pentru același volum.

De la 24 octombrie și până pe 12 noiembrie 2025, Petrom a aplicat zece majorări succesive de prețuri. În total, benzina s-a scumpit cu 24 de bani pe litru, iar motorina cu 44 de bani. Majorările au fost aplicate aproape săptămânal, cu creșteri variind între 4 și 9 bani, în funcție de tipul de carburant.

Scumpirile au fost influențate și de majorările de taxe din acest an: pe 1 august 2025, accizele au crescut cu 10%, iar TVA-ul a urcat la 21%, determinând o creștere imediată de 42 de bani pe litru pentru benzină și 40 de bani pentru motorină.

Pentru începutul anului viitor, experții estimează noi majorări de prețuri: de la 1 ianuarie 2026, benzina va crește cu aproximativ 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani, ca urmare a ajustărilor de accize.

Piața europeană a gazelor naturale a înregistrat recent o scădere semnificativă, cu prețuri care au coborât sub 30 €/MWh pentru prima dată de la jumătatea anului 2024. Această valoare marchează un minim pe termen lung pentru contractele angro, în contextul unei stabilizări după vârful crizei energetice, deși nivelurile rămân peste cele din perioada pre-2021.

Contractul TTF de referință, tranzacționat pe bursa olandeză, a fluctu­at în jurul valorii de 29–30 €/MWh pe 23–24 noiembrie 2025, marcând cea mai redusă valoare din ultimele 18 luni. În termeni procentuali, prețurile au scăzut cu aproximativ 35–40% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu aproape 40% de la începutul lui 2025.

Scăderea a fost determinată de mai mulți factori. Creșterea fluxurilor de gaze naturale lichefiate (LNG) și livrările constante prin conductele norvegiene au compensat reducerea gazelor rusești și au diminuat temerile privind eventualele lipsuri în sezonul rece. De asemenea, prognozele meteorologice indică temperaturi normale sau mai blânde decât cele obișnuite pentru finalul lunii noiembrie și începutul lui decembrie, reducând cererea de încălzire.

Factorul geopolitic a contribuit și el la relaxarea pieței. Discuțiile internaționale privind soluții pentru conflictul din Ucraina, inclusiv planul prezentat de Casa Albă, au redus primele de risc incluse în prețurile gazelor, chiar dacă nu a fost semnat niciun acord final.

Pentru consumatorii casnici și întreprinderile mici, efectele nu se vor resimți imediat. Mulți furnizori mențin tarifele pentru decembrie-ianuarie, deoarece contractele sunt fixe sau ajustate cu întârziere, iar achizițiile sunt acoperite prin hedging. În plus, nivelul depozitelor de gaze în Uniunea Europeană este mai scăzut decât anul trecut, ceea ce menține vulnerabilitatea la eventuale șocuri de cerere sau tensiuni geopolitice.