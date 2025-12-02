Miniștrii Muncii și Afacerilor Sociale din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au reunit luni la Bruxelles la Consiliul UE – EPSCO, unde au avut o rundă amplă de discuții cu vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, despre principalele modificări legislative și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare.

În cadrul întâlnirii, oficialul european a subliniat că simplificarea birocratică este necesară, dar nu trebuie să afecteze drepturile sociale ale lucrătorilor și nici fundamentul Modelului Social European.

Într-un mesaj publicat luni seară pe Facebook, Roxana Mînzatu a precizat că reuniunea cu miniștrii Muncii a reprezentat un moment important de coordonare, la finalul primului său an de mandat ca vicepreședinte al Comisiei Europene. Ea a transmis că le-a mulțumit oficialilor statelor membre pentru colaborarea foarte bună din ultimele luni.

Pe agenda Consiliului EPSCO s-au aflat două modificări legislative semnificative. Prima vizează domeniul siguranței și sănătății la locul de muncă, prin eliminarea unor substanțe cancerigene din mediile profesionale.

A doua modificare are în vedere ajustarea regulamentului Fondului European pentru Ajustarea la Globalizare, propunere prin care Comisia urmărește o alocare mai rapidă a fondurilor și sprijinirea lucrătorilor amenințați cu concediere încă din momentul luării deciziei, nu doar după ce ajung în șomaj.

Roxana Mînzatu a explicat că au fost organizate și două dezbateri politice ample: una privind simplificarea regulilor europene din domeniul social și alta privind combaterea fraudei și a exploatării sociale a lucrătorilor din state terțe.

Oficialul european a afirmat că toți miniștrii au fost de acord că reducerea birocrației este necesară, însă nu poate fi realizată prin diminuarea protecției sociale a angajaților.

Vicepreședintele CE a subliniat că competitivitatea economică și securitatea internă nu pot fi obținute fără locuri de muncă de calitate și fără coeziune socială. Ea a menționat că a prezentat miniștrilor o serie de inițiative aflate în lucru în domeniul digitalizării serviciilor sociale, inclusiv ESSPAS – Permisul european al asigurărilor sociale.

Totodată, Roxana Mînzatu a felicitat președinția daneză a Consiliului UE pentru modul eficient în care a gestionat dosarele și prioritățile agendei europene din ultimele șase luni.

La rândul său, ministrul român al Muncii, Florin Manole, a transmis într-un mesaj separat că discuțiile de la Bruxelles au vizat drepturile celor care muncesc, incluziunea și protecția socială, precum și sprijinul acordat persoanelor vulnerabile.

El a afirmat că a avut o întâlnire cu Roxana Mînzatu pentru coordonarea eforturilor comune, exprimându-și convingerea că politicile europene au contribuit la îmbunătățirea semnificativă a vieții românilor.