AMOFM București a raportat pentru luna octombrie un total de 6.640 de persoane fără loc de muncă, dintre care aproape 4.000 sunt femei. Rata șomajului a coborât la 0,51%, continuând tendința descendentă începută în septembrie, când indicatorul se afla la 0,52%.

Chiar dacă Bucureștiul rămâne regiunea cu cel mai mic nivel al șomajului din țară, numărul total al persoanelor aflate în evidențe rămâne ridicat raportat la structura educațională și profesională a celor înscriși.

Din totalul raportat:

1.655 de persoane primesc indemnizație de șomaj,

4.985 sunt șomeri neindemnizați, adică nu beneficiază de sprijin financiar.

Toate persoanele aflate în evidențe provin din mediul urban, reflectând specificul pieței muncii într-o regiune cu densitate ridicată a joburilor, dar și cu competiție mare pentru anumite domenii.

Analiza nivelului de instruire arată un tablou relevant pentru structura capitalului uman din București:

36,66% sunt absolvenți de liceu, cel mai numeros grup printre șomeri.

26,19% au studii superioare, ceea ce sugerează dificultăți de integrare în domeniul calificărilor lor.

16,66% provin din școli profesionale sau de arte și meserii, categorie care rămâne vulnerabilă pe piața muncii.

17,11% au absolvit doar gimnaziul,

2,54% au studii postliceale,

0,84% au doar studii primare sau nu au absolvit nicio formă de învățământ.

Aceste cifre indică o diversitate mare a profilurilor profesionale, dar și un deficit structural de competențe care îngreunează plasarea multor persoane în locuri de muncă adecvate.

Pe lângă educație, AMOFM București a evaluat și gradul de ocupabilitate al șomerilor, clasificându-i în funcție de șansele reale de integrare:

1.108 persoane – foarte greu ocupabile,

2.007 persoane – greu ocupabile,

2.046 persoane – nivel mediu de ocupabilitate,

1.479 persoane – ușor ocupabile.

Astfel, aproape jumătate dintre persoanele fără loc de muncă se confruntă cu obstacole serioase în procesul de integrare profesională, fie din cauza calificărilor limitate, fie din cauza vârstei, experienței sau altor condiționări sociale.

Deși Capitala este regiunea cu cele mai multe oportunități de angajare, datele AMOFM arată că există încă sectoare unde cererea nu se întâlnește cu oferta sau unde calificările disponibile nu corespund cu nevoile angajatorilor.

Un alt aspect care influențează cifrele este gradul redus de mobilitate profesională, dar și faptul că tinerii și persoanele peste 50 de ani întâmpină frecvent dificultăți în obținerea unui job stabil.

Tendința descendentă a ratei șomajului este un semnal pozitiv, însă distribuția șomerilor pe categorii arată că este nevoie de programe suplimentare de formare, reconversie profesională și consiliere, în special pentru cei greu angajabili.