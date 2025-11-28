INS arată că „Venitul brut realizat de salariaţii care au lucrat cu contract de muncă cu program complet de lucru şi au fost plătiţi pentru întreaga lună octombrie 2024 a fost 8.374 lei, cu mai mult de o pătrime peste salariul brut de bază (6.553 lei). Circa 40% din salariaţii care au lucrat cu contract de muncă cu program complet de lucru şi au fost plătiţi pentru întreaga lună octombrie 2024 au realizat venituri brute în intervalul 5.001-10.000 lei”.

Diferenta dintre cele două niveluri reflectă sporuri, prime și alte componente salariale variabile.

În luna analizată, peste 4,6 milioane de persoane au lucrat cu normă întreagă, aproape jumătate fiind femei. Industria prelucrătoare și comerțul continuă să angajeze cei mai mulți lucrători. Domenii precum construcțiile și transportul au ponderi mult mai mari ale bărbaților, în timp ce sănătatea, asistența socială și educația sunt puternic feminizate.

Venitul brut mediu al femeilor a fost cu 491 de lei mai redus decât cel al bărbaților. Diferențele sunt influențate de tipul ocupațiilor — bărbații se regăsesc în număr mare în activități tehnice, operaționale sau industriale, iar femeile în domenii de specialitate și servicii.

Peste trei sferturi dintre angajați au vârste cuprinse între 30 și 59 de ani. Cei între 35 și 44 de ani sunt cel mai bine plătiți, având atât salariile de bază, cât și veniturile brute cele mai ridicate. Angajații tineri (15–24 ani) și cei de peste 60 de ani se mențin la niveluri salariale inferioare.

Sectorul IT și comunicații continuă să domine în privința câștigurilor: salariu de bază peste 13.300 lei și venit brut apropiat de 15.800 lei.

La capătul opus se află hotelurile și restaurantele, cu salarii de bază puțin peste 4.400 lei și venituri brute în jur de 5.000 lei.

Există însă domenii în care veniturile depășesc cu mult salariul de bază: transporturi, energie, utilități și industria extractivă, unde plusul trece de 40%.

Diferențe notabile între ocupații

Specialiștii (GM2) și persoanele aflate în poziții de conducere (GM1) au cele mai mari salarii și venituri brute din economie.

În schimb, lucrătorii din servicii (GM5), dar și cei din agricultură, silvicultură și pescuit (GM6) se plasează constant la baza clasamentului salarial.