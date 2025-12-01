Târguri de Crăciun 2025. În Brașov, prețurile la băuturi calde pornesc de la 10 lei și ajung până la 25 de lei. Vinul fiert, sucul de mere cald, ciocolata caldă și țuica fiartă se vând cu 15 lei porția, în timp ce ceaiul simplu este 10 lei.

Variantele îmbogățite cu rom Stroh sunt mai scumpe: vinul fiert cu rom și ciocolata caldă cu rom costă 25 de lei, ceaiul cu rom ajunge la 20 de lei, iar sucul de mere cald cu rom este tot 25 de lei. Preparatele tradiționale se mențin într-o zonă medie de preț, cu 33 de lei pentru un cârnat de casă în pâine, 26 de lei pentru o porție de sarmale cu mămăligă și 33 de lei pentru coaste și cârnați la ceaun, servite tot cu mămăligă și castraveți murați.

Printre opțiunile mai accesibile se numără iahnia de fasole, la 15 lei, mămăliga simplă, la 7 lei, și diferitele tartine tradiționale: untură pe pâine cu 9 lei, zacuscă cu 12 lei, fasole bătută cu 10 lei sau pastă de jumări cu 12 lei. Piftia costă 20 de lei, șoricul 19 lei, iar ciorbele, fie că este vorba de cea de burtă, fie de cea de fasole cu afumătură, sunt între 27 și 29 de lei. Brașovul rămâne unul dintre târgurile cu cea mai diversă ofertă culinară, prețurile fiind echilibrate raportat la varietatea de produse.

La Craiova, atmosfera culinară este mult mai prietenoasă cu bugetul vizitatorilor. Majoritatea mâncărurilor tradiționale se situează între 10 și 20 de lei. O porție de sarmale costă 10 lei, Pomana Porcului 15 lei, iar varza călită cu afumătură are același preț ca sarmalele. Tocănița de berbecuț cu mămăligă și bulzul sunt printre cele mai consistente opțiuni, ambele la 20 de lei. Fasolea cu ciolan ajunge la 25 de lei, iar preparatele de tip gustare, precum porumbul fiert sau copt, sunt 15 lei bucata.

Băuturile calde sunt și ele mai accesibile decât în alte orașe. Vinul fiert costă 14 lei, țuica fiartă 15 lei, ceaiul și sucul de mere cald sunt 12 lei, iar ciocolata caldă variază între 12 și 15 lei. Cafeaua este 10 lei, cappuccino-ul 14 lei, iar cocktailurile calde sau reci ajung la 24 de lei. Craiova se remarcă drept cea mai accesibilă destinație dintre cele trei târguri analizate, oferind porții generoase la prețuri rezonabile.

În București, la târgul din Drumul Taberei, prețurile sunt vizibil mai ridicate. Băuturile calde – fie că vorbim despre vin fiert, ciocolată caldă, ceai de fructe de pădure, ceai negru masala, ceai de ghimbir sau suc de mere cald – au un preț unic de 17 lei. Preparatele tradiționale sunt semnificativ mai scumpe decât în restul țării. Sarmalele sunt 42 de lei porția, iar un coș cu sarmale, Pomana Porcului și bulz ajunge la 130 de lei. Carnea la grătar are prețuri mai accesibile, între 17 și 18 lei pentru ciolan, ceafă sau cârnați, însă pastrama ajunge la 30 de lei.

Garniturile sunt 8 lei pentru fiecare 100 de grame de legume sau cartofi, iar mămăliga și varza au același tarif. Pâinea costă 3 lei bucata, iar șoriciul și urechile de purceluș sunt 18 lei. Porumbul fiert este 15 lei, iar varianta de boabe ajunge la 25 de lei. În ansamblu, târgul din Drumul Taberei este cea mai costisitoare destinație pentru cei care vor să mănânce preparate tradiționale, însă rămâne atractiv prin ambianța și amenajarea spectaculoasă.