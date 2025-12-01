România se pregătește pentru un început de decembrie cu temperaturi peste media specifică perioadei, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie. Șefa ANM, Elena Mateescu, a declarat că urmează o perioadă în care vremea va fi considerabil mai caldă decât în mod obișnuit pentru această etapă a anului, atât în privința valorilor diurne, cât și a celor nocturne.

Elena Mateescu a explicat la Antena 3 că temperaturile vor varia în următoarele zile între 2 și 14 grade Celsius, o situație atipică pentru începutul iernii climatologice.

Directorul general al ANM a adăugat că inclusiv estimările pentru prima lună a iernii 2025–2026 indică faptul că, cel puțin până la jumătatea lunii decembrie, România ar putea înregistra temperaturi peste mediile normale.

Ea a atras atenția că în sudul extrem s-au consemnat deja valori ridicate pentru această perioadă – între 11 și 12 grade, iar în București temperatura a ajuns la 9 grade, tendință care se va menține cel puțin până la finalul primei decade a lunii.

Șefa ANM a precizat că țara se va confrunta și cu un deficit de precipitații, deși nu sunt excluse ploi slabe sau episoade de burniță, în special în zonele joase. La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor continua precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare.

„Urmează o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru un debut de lună decembrie în țara noastră și, așa cum arată și estimările pentru prima lună din iarna 2025–2026, cel puțin până la jumătatea lunii decembrie este posibil să consemnăm, în medie, temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit. Asta înseamnă, de pildă, că în perioada care urmează vom avea valori cuprinse între 2 și 14 grade Celsius. De altfel, în sudul extrem astăzi s-au înregistrat cele mai ridicate temperaturi, 11–12 grade, 9 grade în Capitală, și așa pare să rămână cel puțin până la finalul primei decade din această lună, alături de un deficit de precipitații. Totuși, nu excludem să mai apară precipitații slabe, sub formă de ploaie sau burniță, în următoarele zile, în zonele mai joase de relief, iar la munte, la altitudini mai mari de 1.700 m, să continue precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare”, a transmis Elena Mateescu.

Totodată, Elena Mateescu a atras atenția asupra intensificărilor vântului, care ar putea atinge 30–45 km/h inclusiv în Capitală. Ea a subliniat că în zonele de altitudine vântul va amplifica senzația de frig, acolo unde deja se înregistrează temperaturi de –5 grade Celsius și un strat de zăpadă consistent, ce ajunge la 137 cm.

În Muntenia, intervalul de prognoză va debuta cu o vreme închisă și valori apropiate de mediile climatologice, însă temperaturile vor crește gradual în următoarele patru zile.

Maximele vor urca de la 9–11 grade la 10–14 grade, iar minimele vor crește de la 0–2 grade spre 6–8 grade, menținând tendința generală de încălzire a începutului de iarnă, a mai transmis Elena Mateescu luni, 1 decembrie.