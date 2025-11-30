Vremea de Ziua Națională. În noaptea premergătoare Zilei Naționale, meteorologii anunță un cer predominant noros în aproape toate regiunile țării, cu ploi slabe care vor continua în Transilvania, Moldova, pe arii restrânse în Maramureș și doar izolat în rest.

Probabilitatea de precipitații va fi ceva mai crescută în sud. La altitudini mai mari de 1500 de metri, în special în Carpații Orientali, vor fi așteptate lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat, iar minimele vor coborî până la -1 grad, dar pot urca și până la 7 grade, în funcție de regiune. Local se va forma ceață.

În București, cerul va rămâne noros, cu ploi slabe trecătoare. Vântul va avea intensitate redusă până la moderată, iar minima se va situa între 2 și 5 grade Celsius, ceea ce înseamnă o noapte relativ blândă pentru această perioadă.

Pentru luni, 1 Decembrie, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va rămâne predominant închisă în nordul, centrul și estul țării, în timp ce în rest cerul va avea doar înnorări temporare.

Ploile slabe vor fi prezente mai ales pe parcursul zilei în Transilvania și Moldova, iar în primele ore se pot semnala și în Oltenia și Muntenia.

La munte, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, iar la altitudini mai mari vor predomina lapovița și ninsoarea, mai ales în masivele estice. Vântul va fi slab și moderat, cu intensificări pe creste, iar fenomenul de ceață va fi prezent dimineața în regiunile intracarpatice și din nou noaptea în vest și sud.

Maximele zilei vor varia între 4 și 14 grade, iar minimele nocturne între -3 și 6 grade. În Capitală, cerul va fi temporar noros, iar după orele dimineții probabilitatea de ploaie scade. Noaptea se va forma ceață, iar vântul va rămâne slab. Maxima se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar minima între 1 și 3 grade.

Meteorologul ANM Alina Șerban a explicat la Digi24 că aria ploilor s-a restrâns considerabil, iar intensitatea lor este în diminuare. Ea a precizat că în timpul nopții se vor mai semnala precipitații slabe în Transilvania și Moldova, iar izolat în Oltenia și Muntenia. Pentru ziua de luni, specialistul a menționat că ploile vor fi și mai puține, fiind posibile doar în primele ore în sud și izolat în centru și est.

„Deocamdată putem spune că aria ploilor s-a restrâns semnificativ, s-au și diminuat în intensitate, astfel încât la momentul acesta le mai regăsim în Moldova, pe arii mai restrânse în Transilvania și în Muntenia, situație care se va păstra oarecum în aceeași parametri și pe parcursul nopții. Adică va mai ploua slab cantitativ, de data aceasta în Transilvania, în Moldova, izolat în Oltenia și în Muntenia pe parcursul nopții. Mâine – chiar și mai puțin de atât, poate doar în primele ore vom mai avea ploi slabe în partea de sud a teritoriului, izolat în centru și în est”, a explicat Alina Șerban.

În ceea ce privește zona montană, Alina Șerban a precizat că în stațiunile de altitudine se vor semnala fenomene specifice iernii, precum lapovița și ninsoarea, mai ales în jumătatea estică a Carpaților.

Aceasta a atras atenția și asupra apariției ceții în prima parte a zilei în vest și sud-vest.

„Sub aspectul ploilor, acestea se vor semnala pe arii restrânse, slabe cantitativ în Transilvania, mai degrabă în jumătatea estică a acestei regiuni. Le vom regăsi și în Moldova și pe arii foarte restrânse în Oltenia și în Muntenia în primele zi, în primele ore din zi, mâine până pe la 11.00-12.00, după aceea se vor restrânge mult ca arie, însă vom avea și ceață mâine de dimineață, în partea de vest, de sud-vest a teritoriului”, a mai transmis reprezentanta ANM.

Meteorologul a subliniat că temperaturile, deși pot părea modeste, sunt apropiate de normalul perioadei: între 3-4 grade în vest și centru și până la 10-12 grade în sud și est.

Alina Șerban a mai precizat că nebulozitatea va persista în sud, iar în vest și sud-vest temperaturile se vor situa între 1-2 grade, în timp ce în sud-est vor atinge 8-9 grade.