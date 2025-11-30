Ministerul Apărării Naționale informează că, în dimineața zilei de 1 Decembrie, în zona Piața Presei – Arcul de Triumf – Piațeta Regelui vor fi trase salve de tun. Zgomotul produs de aceste exerciții poate fi deranjant, în special pentru animalele de companie, de aceea autoritățile fac apel la stăpânii acestora să evite aceste locații în intervalul menționat.

Potrivit comunicatului MApN, recomandarea se aplică între orele 9:00 și 12:00. În această perioadă, circulația rutieră poate fi afectată de desfășurarea activităților militare, iar prezența în proximitatea arenei de parade poate genera disconfort pentru câini, pisici sau alte animale domestice.

„MApN își cere scuze pentru disconfortul creat în trafic în zona Piața Presei-Arcul de Triumf-Piațeta Regelui și recomandă posesorilor de animale de companie să evite zona Arcului de Triumf și a Parcului Herăstrău sâmbătă, 29 noiembrie, și luni, 1 decembrie, între orele 9:00 și 12:00, când vor fi trase salve de tun”, a transmis MApN pe rețelele sociale.

Această măsură vizează prevenirea stresului animalelor și evitarea situațiilor în care zgomotele puternice pot provoca reacții necontrolate. Autoritățile insistă asupra respectării acestor recomandări pentru siguranța tuturor.

Anul acesta, la parada militară dedicată Zilei Naționale vor fi prezenți peste 2.900 de militari și specialiști din mai multe instituții: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Aceștia vor utiliza aproximativ 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 vor fi expuse static pentru public, iar 45 de aeronave vor survola zona Arcului de Triumf.

De asemenea, parada va include și participarea a 240 de militari străini. Aceștia provin din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii și alte state aliate care contribuie la structurile NATO din România. Evenimentul oficial va începe la ora 11:00, în Piața Arcul de Triumf, și va fi unul dintre momentele centrale ale ceremoniei publice.

Implicarea atât a personalului român, cât și a celui străin evidențiază importanța coordonării și a colaborării internaționale în cadrul exercițiilor și ceremoniilor militare. Prezența mijloacelor tehnice și a aeronavelor conferă o dimensiune complexă evenimentului și poate contribui la intensificarea zgomotului perceput în zonele învecinate.

Ministerul Afacerilor Interne avertizează că ridicarea neautorizată a dronelor în zona evenimentelor de 1 Decembrie poate afecta desfășurarea activităților oficiale. Autoritățile solicită cetățenilor să evite operarea dronelor, pentru a nu perturba siguranța publică și desfășurarea paradei.

MAI reamintește că orice încălcare a regulilor privind zonele restricționate sau operarea de drone poate genera probleme de securitate, iar autoritățile vor lua măsuri corespunzătoare pentru prevenirea incidentelor.

Recomandările vin în contextul unei minivacanțe, când prezența publicului în zonele centrale ale capitalei este mai ridicată, iar riscul de accidente sau perturbări este mai mare.

Respectarea acestor instrucțiuni contribuie la desfășurarea evenimentelor într-un mod organizat și la protejarea animalelor de companie și a cetățenilor din proximitatea zonelor cu activități militare.