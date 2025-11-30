Capitalizarea totală a BVB a urcat la 490,10 miliarde lei, în creștere cu 15,51 miliarde lei față de săptămâna 17–21 noiembrie, când se situa la 474,59 miliarde lei. Ritmul ascendent al valorii companiilor listate (+3,26%) sugerează un interes constant pentru acțiunile românești, inclusiv din partea investitorilor instituționali care tind să influențeze valoarea totală a pieței chiar și într-o perioadă cu volum redus al tranzacțiilor.

Creșterea capitalizării a venit într-un context în care indicele BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii, a închis săptămâna la 22.842,86 puncte – un nivel care consolidează tendința pozitivă manifestată în ultimele luni.

În contrast cu evoluția capitalizării, volumul total al tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut puternic. În intervalul de referință, rulajul s-a situat la 365,23 milioane lei, aproape la jumătate față de cele 690,45 milioane lei consemnate în săptămâna anterioară.

Miercuri, 26 noiembrie, a fost cea mai activă zi de tranzacționare, cu schimburi de 98,36 milioane lei.

Joi, 27 noiembrie, a marcat minimul săptămânii, cu doar 40,67 milioane lei.

Această scădere poate fi pusă pe seama unei combinații de factori: perioadele de consolidare ale pieței, așteptările privind deciziile de politică monetară, reevaluarea portofoliilor de la final de lună și lipsa unor catalizatori majori care să stimuleze tranzacțiile speculative.

Acțiunile Banca Transilvania, cel mai tranzacționat emitent al bursei românești, au generat schimburi de peste 53,69 milioane lei. În ciuda volumului ridicat, titlurile băncii au înregistrat o scădere de 1,61%, ceea ce poate reflecta marcări de profit sau repoziționări specifice finalului de lună. BT continuă însă să atragă cea mai mare parte a interesului din partea investitorilor instituționali.

Compania Cris-Tim Family Holding, listată recent pe piața principală, a continuat să se mențină în centrul atenției investitorilor, cu tranzacții totale de 37,15 milioane lei. Deși rulajul este ridicat, cotația a rămas stabilă, fără variații semnificative de preț – un semn că piața încă procesează plasamentul inițial și absoarbe treptat acțiunile nou intrate în circulație.

Titlurile OMV Petrom au consemnat tranzacții de 31,23 milioane lei. Prețul acțiunilor a scăzut ușor, cu 0,92%, evoluție care se înscrie în ritmul general al companiilor energetice, influențate de fluctuațiile din piețele internaționale de petrol și gaze.

Mai multe companii cu capitalizare mai redusă au înregistrat creșteri consistente, atrăgând atenția investitorilor care mizează pe randamente ridicate:

-Prefab – avans de 22,06%, probabil stimulat de perspectivele din sectorul construcțiilor

-Turism, Hoteluri și Restaurante Marea Neagră – creștere de 13,59%, posibil susținută de datele pozitive din turism

-Energopetrol – +11,11%, într-o perioadă cu interes crescut pentru sectorul energetic auxiliar

Aceste evoluții pot reflecta un apetit sporit pentru acțiuni cu potențial de creștere accelerată, în ciuda riscurilor mai ridicate.

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost înregistrate de:

Armătura – declin de 16,56%, cel mai puternic recul din piață

Mecanica Ceahlău – -4,76%, o corecție semnificativă pentru un emitent din sectorul industrial

Cris-Tim Family Holding, care a rămas stabilă, însă investitorii au menținut un volum ridicat al schimburilor

Scăderile pot fi asociate atât volatilității specifice acțiunilor cu lichiditate redusă, cât și ajustărilor tehnice din portofoliile investitorilor.

Săptămâna bursieră evidențiază un contrast clar între evoluția valorică a pieței și activitatea de tranzacționare. Deși capitalizarea totală continuă să crească, investitorii rămân prudenți, ceea ce se reflectă în volumele reduse. În același timp, volatilitatea selectivă și interesul pentru companiile nou listate arată că piața rămâne dinamică, chiar și în perioade de rulaje scăzute.