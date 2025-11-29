Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 0,2%, în condiţiile în care majoritatea pieţelor şi sectoarelor au înregistrat evoluţii pozitive. Noiembrie a fost puternic influenţat de alternanţa dintre temerile legate de supraevaluările din zona AI, episoadele de corecţie şi perioadele de revenire, pe fondul rezultatelor financiare trimestriale şi al incertitudinilor privind direcţia politicii monetare.

Pieţele internaţionale au fost sprijinite în ultimele zile de aşteptările tot mai ridicate privind o posibilă reducere a dobânzii-cheie de către Rezerva Federală, la reuniunea programată pentru 9–10 decembrie.

Printre evoluţiile notabile de vineri s-a numărat Delivery Hero, ale cărei acţiuni au urcat cu 14,6% după ce un acţionar major a solicitat „o revizuire strategică”, conform Bloomberg. Investitorii văd potenţial în activele companiei din Coreea, Orientul Mijlociu şi America Latină, care ar putea atrage cumpărători.

Acţiunile Novo Nordisk au recuperat scăderile precedente şi au avansat cu 2% după anunţul autorităţilor americane privind „preţuri renegociate pentru tratamentele Ozempic şi Wegovy începând din 2027”.

EasyJet a raportat rezultate solide la mijlocul săptămânii, ceea ce a generat un avans de 3%. În schimb, titlurile Puma, care crescuseră cu peste 18% joi pe fondul speculaţiilor privind o posibilă preluare de către Anta Sports, au scăzut vineri cu 1,3%.

Investitorii au monitorizat şi industria de apărare în contextul discuţiilor SUA–Rusia–Ucraina privind un potenţial acord de pace. Stoxx Aerospace and Defense a închis în uşoară scădere, cu 0,1%.

Indicele european a consemnat în noiembrie a cincea lună la rând de creştere, susţinut în special de sectorul farmaceutic. Giganţi precum Roche şi Bayer au avut evoluţii solide în urma rezultatelor clinice favorabile, în timp ce compania franceză Abivax a urcat cu peste 1000% în 2025, pe baza datelor promiţătoare pentru un nou tratament destinat colitei ulcerative.

Sectorul tehnologic a avut însă o lună volatilă. ASMI a pierdut aproape 15%, iar ASML aproximativ 2% în noiembrie, pe fondul temerilor referitoare la o potenţială bulă AI. Ambele companii au închis totuşi sesiunea de vineri în creştere uşoară.

Datele economice publicate vineri au inclus estimările preliminare privind inflaţia în mai multe state europene. Totodată, producţia auto din Marea Britanie a scăzut cu 23,8% în octombrie, după un atac cibernetic care a afectat activitatea Jaguar Land Rover.

Pe Wall Street, atenţia investitorilor s-a concentrat pe perturbările generate de o problemă de răcire la centrele de date CyrusOne ale CME Group, care a dus la suspendarea temporară a tranzacţionării contractelor futures.

Bursele din Asia au închis mixt, în timp ce contractele futures americane au rămas relativ stabile la finalul unei săptămâni mai scurte, marcată de sărbători în Statele Unite.