Romgaz a atras 500 milioane de euro de pe pieţele internaţionale, la o dobândă de tip midswap plus 235 puncte de bază. Alocările urmează să fie finalizate, în timp ce settlementul este programat pentru data de 4 noiembrie.

Cererea investitorilor s-a dovedit a fi una robustă, atingând 4,4 miliarde de euro, semn al interesului semnificativ pentru titlurile emise de compania energetică românească.

Operațiunea se desfășoară în cadrul programului EMTN aprobat de acționari, cu o valoare totală maximă de 750 milioane de euro.

Hotărârea a fost adoptată în Adunarea Generală Extraordinară din 20 octombrie 2025, care prevede posibilitatea lansării uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni corporative negarantate și neconvertibile, emise în diverse forme și reglementate de legislația aplicabilă.

„Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Gaze Naturale “ROMGAZ S.A întrunită în şedinţă, la prima convocare, în data de 20 octombrie 2025, ora 13:00 (ora Romaniei), (…) adopta următoarea Hotărâre: aprobarea în cadrul programului EMTN lansat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 10/1 iulie 2024 (“Programul EMTN”), a uneia sau mai multor emisiuni (inclusiv orice combinaţie a acestora) de obligaţiuni corporative, negarantate, neconvertibile, guvernate de oricare lege aplicabilă şi care pot fi emise în oricare formă şi tip, în valoare totală maximă a principalului de 750.000.000 EUR inclusiv (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă)”, este comunicatul oficial al companiei.

Tot în această perioadă, Romgaz a anunțat că Fitch Ratings a menținut ratingul BBB- cu perspectivă negativă pentru companie, un calificativ din categoria Investment Grade. Decizia confirmă soliditatea financiară a producătorului național de gaze, dar și necesitatea unui management prudent în contextul evoluțiilor macroeconomice.

Romgaz rămâne cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România, compania fiind listată la Bursa de Valori București. Statul deține 70% din acțiunile Romgaz.

Tot astăzi, Romgaz a anunțat că, în primele nouă luni din 2025, a înregistrat o producție totală de 23,96 milioane barili echivalent petrol, marcând o creștere ușoară față de anul precedent.

Deși producția de gaze și condensat a crescut, compania a consemnat o reducere importantă a producției de energie electrică, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.

Romgaz a raportat o producție totală de hidrocarburi de 23,96 milioane barili echivalent petrol (bep) în primele nouă luni ale anului, ceea ce reprezintă o creștere de 0,61% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, când compania a extras 23,82 milioane bep.

Producția brută de gaze naturale a fost de 23,63 milioane bep, în urcare ușoară (+0,11%), iar producția de condensat a atins 331.000 bep, avansând spectaculos cu 56,89% față de anul trecut.

