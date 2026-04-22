Vista Bank, prezentă de peste 25 de ani pe piața locală, a listat o emisiune de obligațiuni în valoare de 17 milioane de euro pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București. Operațiunea marchează debutul instituției în calitate de emitent și face parte dintr-un program mai amplu de finanțare prin piața de capital.

Obligațiunile sunt incluse într-un program de tip Medium Term Notes (MTN), care permite băncii să emită, în mai multe etape, instrumente financiare în limita unui plafon total de 100 de milioane de euro.

Noua emisiune are următoarele caracteristici:

volum: 170 de obligațiuni, fiecare cu valoare nominală de 100.000 euro

dobândă: variabilă (EURIBOR 3M + 3%), cu plata trimestrială

maturitate: 18 martie 2036

tip: obligațiuni corporative, neconvertibile și negarantate

investitori: 3 investitori profesionali

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea activității curente a băncii.

Reprezentanții Bursei de Valori București subliniază importanța acestei listări pentru dezvoltarea pieței locale.

“Urăm bun venit Vista Bank la Bursa de Valori București. Debutul băncii prin Programul de Obligațiuni MTN demonstrează încredere în mecanismele pieței de capital și reconfirmă rolul Bursei ca motor de finanțare pentru companiile din România. Ne bucurăm că Vista Bank se alătură instituțiilor financiar-bancare tot mai numeroase ce apelează la piața de capital pentru a obține finanțare. Este o dovadă că piața de capital locală a atins un nivel de maturitate care oferă flexibilitatea și eficiența necesare instituțiilor financiare pentru a-și susține planurile de creștere. Privim cu încredere spre un parteneriat solid alături de Vista Bank, în care să marcăm împreună cât mai multe momente de succes”, a declarat Remus Vulpescu.

Reprezentanții băncii spun că listarea face parte dintr-o strategie mai amplă de dezvoltare și optimizare a structurii de capital.

„Listarea primei noastre emisiuni de obligațiuni la Bursa de Valori București marchează un moment important în dezvoltarea Vista Bank și confirmă strategia noastră de diversificare și optimizare a structurii de capital. Prin această tranzacție, ne consolidăm capacitatea de a ne sprijini clienții și de a contribui activ la finanțarea economiei românești. Dorim să le mulțumim investitorilor pentru încrederea acordată și interesul manifestat față de această primă emisiune de obligațiuni, precum și Bursei de Valori București pentru înaltul nivel de profesionalism și cooperarea excelentă. Credem cu tărie că piața de capital va juca un rol tot mai important în strategia noastră de creștere”, a declarat Georgios Athanasopoulos.

Intermedierea tranzacției și rolul pieței

Emitentul a fost asistat de firma de avocatură Clifford Chance Badea, iar admiterea la tranzacționare a fost realizată prin Swiss Capital.

„Această tranzacție reconfirmă evoluția pieței de capital din România către un canal de finanțare matur, eficient și din ce în ce mai competitiv pentru instituțiile financiare. Swiss Capital își consolidează poziția de advisor și intermediar de referință pentru emitenții care vizează soluții de finanțare sofisticate și acces direct la baza de investitori instituționali. Debutul Vista Bank pe piața obligațiunilor reprezintă nu doar o premieră pentru emitent, ci și un indicator clar al accelerării tendinței de utilizare a instrumentelor pieței de capital. Anticipăm o creștere susținută a activității în acest segment, iar Swiss Capital va continua să joace un rol central în structurarea și execuția unor astfel de tranzacții”, a declarat Remus Dănilă.

Vista Bank operează în România printr-o rețea de 35 de sucursale și 5 centre de afaceri și oferă servicii financiare pentru clienți locali și internaționali.

Conform datelor preliminare la finalul anului 2025, banca avea:

active totale de peste 2 miliarde de euro

credite de aproximativ 1,1 miliarde de euro

depozite de circa 1,8 miliarde de euro

În ultimii ani, instituția a urmat o strategie de extindere accelerată, inclusiv prin achiziții pe piața locală, și are în plan continuarea dezvoltării, inclusiv prin integrarea unor noi operațiuni.

Piața de capital locală a câștigat relevanță în ultimii ani, fiind utilizată tot mai frecvent ca alternativă de finanțare de către companii și instituții financiare.

Listarea Vista Bank vine în acest context, confirmând tendința de maturizare și diversificare a instrumentelor disponibile investitorilor.