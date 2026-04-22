Vicepremierul Oana Gheorghiu a spus că, în interiorul Guvernului, nu a simțit tensiunea care părea vizibilă la televizor. Ea a explicat că, în ședințele Guvernului, lucrurile se desfășurau normal: se discutau ideile, se dezbăteau propunerile, iar deciziile erau luate doar după ce toată lumea era de acord. A menționat că nu a existat situația în care cineva să se opună ferm unei decizii la finalul discuțiilor.

Întrebată despre relația sa cu miniștrii PSD și cu premierul Ilie Bolojan, Gheorghiu a spus că, în Guvern, nu a perceput conflicte, deși la televizor părea că există tensiuni. Ea a afirmat că măsurile adoptate au fost cele din programul de guvernare și au fost gândite pentru reducerea deficitului bugetar mare, fiind asumate de toți membrii Guvernului. Totuși, a spus că diferența dintre atmosfera din Guvern și cea prezentată public a surprins-o.

Referitor la ideea listării unor companii de stat la bursă, vicepremierul a declarat că, în opinia sa, subiectul a fost folosit politic într-un mod negativ. Ea a considerat regretabil că astfel de teme sunt folosite pentru dispute politice, subliniind că listarea nu înseamnă „vânzarea țării”, ci protejarea companiilor de probleme precum gestionarea defectuoasă sau pierderile.

Oana Gheorghiu a explicat că firmele listate la bursă sunt, de obicei, mai bine protejate și mai transparente, ceea ce le face mai puțin vulnerabile la influențe sau practici abuzive. În schimb, companiile de stat rămase complet sub control politic ar putea ajunge să funcționeze ineficient și să producă pierderi.

„În interiorul guvernului nu am simţit niciodată această situaţie tensionată pe care o vedeam la televizor seara. Acolo, în interior, lucrurile se întâmplau absolut normal, oamenii discutau, ideile se dezbăteau, iar toate deciziile care au fost implementate au fost agreate de toată lumea. Nu a existat o dezbatere şi la final cineva să se opună vehement. S-au luat măsurile care au fost stabilite prin programul de guvernare, cele care trebuiau fi luate pentru a reduce deficitul uriaş bugetar, toată lumea asumându-şi că nu există o altă cale. Seara la televizor vedeam însă altceva şi aici a fost pentru mine un pic şocant să văd că lucrurile se întâmplă într-un fel în guvern şi în alt fel în spaţiul public. Eu ştiu foarte bine că nu lista asta e problema, ci a fost folosită ca un instrument politic, ceea ce este foarte trist. Este foarte trist că politicienii anului 2026 încă mai folosesc astfel de instrumente pentru a câştiga bătălii politice, pentru că listarea companiilor de stat nu este un lucru cu care să ne jucăm. Iar listarea companiilor de stat nu înseamnă că ne vindem ţara, înseamnă că ne protejăm companiile de devalizare. O companie listată este mult mai puţin vulnerabilă în faţa căpuşelii, nu spun că nu se mai poate face deloc, dar spun că o companie listata este o companie sănătoasă care produce bani pentru fiecare român. O companie care rămâne 100% în proprietatea statului şi care este guvernată, după cum ştim că e guvernat politic, produce găuri”, a punctat Gheorghiu.

În analiza privind listarea la bursă a companiilor de stat, CEC Bank este considerată cea mai avansată opțiune pentru un posibil IPO, potrivit documentelor discutate la nivel guvernamental. Valoarea estimată a băncii este de aproximativ 5,4 miliarde de lei, iar listarea ar putea fi realizată printr-o ofertă mixtă, care ar include atât acțiuni noi, cât și o parte din acțiunile deținute de stat. Conform raportului, pregătirile ar putea începe rapid, iar lansarea IPO-ului este avută în vedere pentru trimestrul al patrulea din 2026, în funcție de rezultatele studiului de fezabilitate.

În document se arată că dimensiunea și notorietatea CEC Bank ar putea permite atragerea investitorilor de pe piața locală și regională. Faptul că statul este unic acționar este văzut ca un avantaj deoarece simplifică procesul de luare a deciziilor. În plus, banca are deja o experiență pe piața de capital prin emisiuni de obligațiuni. Sunt menționate însă și anumite riscuri, în special legate de sensibilitatea politică a instituției.

Raportul precizează că CEC Bank este adesea folosită ca instrument de politică publică, iar listarea la bursă ar introduce o disciplină comercială mai strictă, care ar putea limita astfel de utilizări. În același timp, listarea este văzută ca un semnal important transmis investitorilor, care ar indica angajamentul statului față de reforme economice și creșterea transparenței.