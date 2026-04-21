Premierul Ilie Bolojan a oferit marți, 21 aprilie 2026, un interviu pentru ProTV în care a detaliat cauzele care au dus la actuala criză politică majoră din România. Șeful Executivului a explicat că relația cu partenerii de coaliție a funcționat optim în primele luni, mai ales în momentul în care s-a decis pachetul de măsuri privind creșterea taxelor.

Totuși, problemele au apărut atunci când guvernul a trecut la etapa reformelor și a reducerii cheltuielilor bugetare, moment în care social-democrații ar fi început să „tragă frâna de mână”.

Bolojan a mărturisit că, timp de nouă luni, a ales să ignore criticile venite din partea partenerilor, însă aceștia nu s-au declarat mulțumiți deoarece au constatat lipsa unor efecte electorale pozitive.

În paralel, premierul a subliniat că a introdus o disciplină riguroasă în gestionarea bugetului, transformând Fondul de Rezervă dintr-o „pușculiță” pentru baronii locali ai PSD într-un instrument controlat, fapt ce a generat nemulțumiri profunde în rândul acestora.

Conform oficialului, tensiunile au escaladat atunci când resursele statului nu au mai putut fi utilizate pentru a acoperi incompetența la nivel local.

Premierul a prezentat cifre îngrijorătoare, menționând că statul român plătește anual 60 de miliarde de lei doar pentru dobânzi, situație care nu mai poate continua. Acesta a afirmat că a încercat să direcționeze atenția publică spre zonele unde se risipesc sume considerabile de bani, însă introducerea disciplinei financiare a deranjat „apucăturile vechi”.

„Am lucrat bine în primele luni, când a fost momentul să luăm măsuri de creștere a taxelor. Când am trecut la reduceri de cheltuieli, la reforme, a început să fie frâna de mână trasă. 9 luni m-am făcut că nu văd criticile. Nu s-au mulțumit cu asta pentru că au văzut că nu au efecte electorale. În paralel am introdus disciplină în buget și fondul de rezervă nu a mai fost pușculiță pentru baronii locali PSD, care au avut o stare de nemulțumire. Când nu mai poți beneficia de bugetul de stat pentru a-ți acoperi incompetența, nu mai era în regulă la guvernare. Anul acesta plătim 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi. Nu mai putem merge așa. Am încercat să pun reflectoarele pe zona unde se pierd sume importante de bani. Niște apucături vechi nu mai pot fi menținute. Introducerea acestor măsuri de disciplină a deranjat. Peste tot unde lucrurile nu mergeau bine erau mai mulți oameni, transpartinic. Dar peste tot erau oameni cu susținere de la PSD. Ei nu au venit cu soluții pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Ei au încercat tactica veche politică de a se deroba de responsabilitate”, a afirmat Ilie Bolojan.

Întrebat despre percepția publică asupra măsurilor dure luate de el, premierul Ilie Bolojan a recunoscut că există oameni afectați, cărora le-a mulțumit pentru că au îndurat aceste greutăți, dar a precizat că spațiul bugetar al oricărui viitor guvern este extrem de limitat din cauza promisiunilor anterioare făcute pe datorie.

Ilie Bolojan a avertizat că instabilitatea actuală, provocată de PSD, va duce la scăderea încrederii în clasa politică și va avea costuri economice reale, afectând bursele, costurile de împrumut și randamentul aparatului guvernamental. Totuși, acesta s-a arătat hotărât să nu abandoneze funcția, argumentând că nu vede în prezent un guvern cu „soluții miraculoase”.

„Cu siguranță sunt oameni care înțeleg aceste lucruri. Dar sunt și oameni afectați și le mulțumesc că au trecut prin această situație dificilă. Lumea politică a promis lucruri, a crescut salarii pe datorie, pe bani pe care nu îi aveam. Orice guvern ar veni, spațiul lui bugetar e foarte mic. Dacă aș ști că vine un guvern cu soluții miraculoase, aș pleca mâine. E o onoare să fiu premierul României, dar este o sarcină dificilă, mai ales cu oameni din subordine care nu își țin cuvântul Cu siguranță se va întâmpla ca oamenii să își piardă și mai mult încrederea în clasa politică din cauza acestei crize. Într-o hărmălaie de genul acesta, principalii perdanți vor fi cetățenii. PSD a aprins un fitil fără să calculeze și vor fi costuri: bursele, costurile de împrumut, mașinăria guvernamentală scade randamentul. Un guvern fără autoritate nu livrează ce trebuie”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a declarat că, în cazul în care miniștrii PSD se vor retrage joi, executivul este pregătit să îi înlocuiască pentru a asigura continuitatea marilor șantiere și absorbția fondurilor europene.

Referitor la viitorul său în fruntea Guvernului, Bolojan a afirmat că va încerca să demonstreze că se poate guverna mai eficient fără blocaje politice.

Andreea Esca: Cum vedeți ieșirea din criză? Ilie Bolojan: Vom vedea zilele următoare ce se va întâmpla. E un parlament pulverizat, e greu să faci majorități. Dacă joi miniștrii PSD se retrag, suntem pregătiți să îi înlocuim cu ceilalți miniștri. Avem mari priorități precum finalizarea marilor șantiere, ca să nu pierdem banii europeni. Toate sacrificiile făcute un an s-ar pierde. Andreea Esca: Puteți găsi 52 de parlamentari? Ilie Bolojan: În aceste zile, în care va rămâne un guvern fără PSD, până se va depune o moţiune de cenzură, voi demonstra că se pot obţine rezultate mult mai bune decât în condiţiile în care ai blocaje, ai frână în guvern, în condiţiile în care miniştrii lucrează să facă performanţă. Sunt convins că guvernul va lucra mai ieftin, cu mai puţini miniştri şi va da rezultate mai bune în perioada următoare, nu pentru a face comparaţii, ci pentru că este o necesitate pentru ţara noastră.

Acesta a încheiat prin a confirma că a avut o discuție cu Președintele României, căruia i-a transmis ferm că nu va demisiona, considerând că, în ciuda dificultăților, a reușit să reducă deficitul și să ghideze țara prin această perioadă critică.

„Am avut această discuţie cu domnul preşedinte, l-am informat că nu voi demisiona pentru că, dacă ar fi o rezervă financiară şi aş şti că, schimbând o persoană, toate lucrurile se rezolvă, dacă problemele României dispar dacă există nişte soluţii pe care le are în sertar Partidul Social-Democrat şi, dacă le pune pe masă, totul se va rezolva, dar n-au propus nici o soluţie, alta decât cele care au fost puse în practică de guvern, pentru că aici nu ai foarte multe soluţii, ori creşti venituri, ori scazi cheltuieli, dacă aş şti că asta este situaţia, credeţi-mă, mâine n-aş mai fi. Dar nu este această situaţie. Am trecut România împreună cu toţi colegii care au fost în guvern, cu susţinerea acestor partide, chiar dacă PSD în permanenţă a atacat guvernul din parlament, din afară şi cred că avem obligaţia să ducem lucrurile mai departe şi să menţinem echilibrele financiare şi să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Aspect Cheie Detalii și Explicații (Poziția Premierului) Cauza principală Trecerea de la creșteri de taxe la reduceri de cheltuieli și reforme structurale. Conflictul cu PSD Blocarea reformelor din motive electorale și oprirea alocărilor arbitrare din Fondul de Rezervă. Situația Financiară România plătește 60 de miliarde de lei anual doar pe dobânzi; spațiu bugetar critic. Aparatul de Stat Identificarea unui surplus de personal susținut politic în zonele cu randament scăzut. Consecințe Criză Scăderea autorității guvernului, creșterea costurilor de împrumut și risc pentru burse. Priorități Imediate Finalizarea șantierelor mari pentru a nu pierde finanțările europene nerambursabile. Viitorul Guvernului Refuzul demisiei și înlocuirea miniștrilor PSD, dacă aceștia se retrag oficial joi.

„E una din variantele luate în calcul. Haideţi să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări. E o variantă, sau vom vota o altă moţiune de cenzură depusă de altcineva. E una din variante şi aceasta. Pentru că mandatul primit iar de la colegii mei este următorul, retragerea încrederii prim-ministrului Bolojan. Deci, din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”, a declarat președintele PSD.

Reamintim că, luni seară, Lia Olguța Vasilescu spunea că social-democrații îi dau două sau trei zile lui Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului.

„Cred că două zile. Două sau trei zile”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu, întrebată la Antena 3 ce termen îi acordă PSD premierului Bolojan.